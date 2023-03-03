  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KKTC'den deprem bölgelerine 40 prefabrik ev

Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

Olay açıklama: Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çağrısını o isim kabul edip aday olacak

Fransa'da kapı kapı dolaştı! Olmayınca şifayı Diyarbakır'da buldu

Deprem şehitleri için mevlit

Kuyumcuların enkazdan altınlarını çalıp bakın ne yapmışlar! Yağmacılardan büyük namussuzluk

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 14 Mart için şok eden yeni uyarı: İnşallah olmaz ama o gece bunları yapın

Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklama: CHP'den bilgi geldi! ABD Ankara'da karargah kurdu

Bu haberi okuyup utansınlar! Kira fırsatçılarına ibret olsun

Deprem bölgesinde ASELSAN'ın yaptıkları karşısında şoka uğradı: Her şey 2 saat içerisinde oldu
Spor
8
Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

2023-03-03 17:48:42
Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayırırken, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in de sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom, bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Aslan'ın gündemine gelen son isim ise, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ve Zaniolo'nun eski takım arkadaşı Andrea Belotti oldu.

#1
Foto - Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

Yaz tansfer döneminde kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

Nicolo Zaniolo transferinde Roma'yla yakın ilişkiler kuran Galatasaray, bu kez İtalyan ekibinde istediği şansı bulamayan Andrea Belotti'yi istiyor.

#3
Foto - Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

Fotomaç’a göre; sarı-kırmızılı takım, Belotti için tüm şartlarını zorlayacak. Devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayıran Galatasaray'da Mauro İcardi, sezon sonunda PSG'ye geri dönecek. 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in ise kontratı sona erecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, ön eleme turları için hazır bir forvet istiyor.

#4
Foto - Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

Bu nedenle Belotti'ye yönelirken 29 yaşındaki golcü oyuncu, sezon başında Roma ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat imzalamıştı. İtalyan ekibinde maçlara çoğunlukla yedek kulübesinde başlayan Belotti, bu sezon henüz Serie A'da golle tanışamadı. Tecrübeli futbolcu, Tammy Abraham'ın gölgesinde kaldı.

#5
Foto - Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

Bedelsiz olarak geldiği Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Belotti'yi bu sezon parlattığı oyuncu örnekleriyle ikna etmeye çalışacak. Icardi ve Lucas Torreira bu isimlerin başında geliyor. Sarı- kırmızılı takım, Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo'yu da aynı şekilde ikna etmişti.

#6
Foto - Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

AlbinoLeffe'den 5.5 milyon euro'ya Palermo'ya geçen Belotti, 2015 yılında ise Torino'nun yolunu tuttu. Torino da bonservisi için 8.4 milyon euro ödedi. Golcü futbolcu, geçen yıl ise bedelsiz olarak Roma'ya transfer oldu.

#7
Foto - Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!

1.81 metre boyundaki Belotti, santrafor mevkinde ter döküyor. Sağ ayak kullanan oyuncu, forvette gösterdiği performansıyla halen aranılan isim durumunda... Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Belotti, 4 gol attı. Ligde ise henüz golle tanışamadı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. Önceki yıllarda da Belotti'yi transfer etmek isteyen Aslan, amacına ulaşamamıştı.

Almanya kesenin ağzını açtı! İşte 2 milyar Euro’luk saray
Gündem

Almanya kesenin ağzını açtı! İşte 2 milyar Euro’luk saray

Türkiye’de Beştepe Külliyesi’ne iftira atanlar, Almanya’nın mütevazı yönetim binalarını örnek gösteriyordu. Almanya imaj yenilemek için dev ..
27 yıllık dev çalışma tamamlandı! Felci bitiren kritik besin rakiplerini geride bıraktı: Ezberler bozuluyor, duyurdular!
Kadın - Aile

27 yıllık dev çalışma tamamlandı! Felci bitiren kritik besin rakiplerini geride bıraktı: Ezberler bozuluyor, duyurdular!

ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaya duyurdular! 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, bitkisel bazlı yağı çok tük..
İmamoğlu'ndan Akşener'e soğuk duş! Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

İmamoğlu'ndan Akşener'e soğuk duş! Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Altılı Masa hala cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Benim adayım genel başkanımdır...
Saadet Partisi'nden olay altılı masa fotoğrafı! Meral Akşener saçını başını yolacak
Siyaset

Saadet Partisi'nden olay altılı masa fotoğrafı! Meral Akşener saçını başını yolacak

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Altılı Masa liderleri bir araya geldi. Yapılan toplantıda Saadet Partisi tarafından pay..
Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı
Gündem

Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini duyurdu. Bunun üzeri..
Meral’e bir gol daha! Bay Kemal fotoğraf stüdyosunda
Siyaset

Meral’e bir gol daha! Bay Kemal fotoğraf stüdyosunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık fotoğrafları için bir fotoğrafçıya giderek çekim yaptırdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23