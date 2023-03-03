2023-03-03 17:48:42 Galatasaray öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak!
Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayırırken, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in de sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom, bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Aslan'ın gündemine gelen son isim ise, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ve Zaniolo'nun eski takım arkadaşı Andrea Belotti oldu.