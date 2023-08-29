Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak

Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak Avrupa basınında adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip bu kez aylardır transfer listesinde yer alan Sergio Ramos transferinde mutlu sona ulaştı. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, son olarak Franszı devi PSG formasını terleten İspanyol efsanevi stoper Sergio Ramos'u kadrosuna kattı. Ramos'un sarı-kırmızılı ekibin +1 senelik sözleşmeye de 'tamam' dediği öne sürülürken Galatasaray'ın 37 yaşındaki dünya yıldızına sunduğu teklifte 500 bin euro daha iyileştirme yapacağı ve sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcuya yıllık 4.5 milyon euro önererek imza attırmaya çalışacağı ileri sürüldü.