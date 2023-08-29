2023-08-29 16:31:39 Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak
Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha, Icardi, Kerem Demirbay, Tete ve Hakim Ziyech transferleri ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, bu akşam evinde ağırladığı Molde karşılaşmasına saatler kala yılın transfer bombasını gerçekleştirdi. Aslan'ın transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında bu akşam evinde Norveç ekibi Molde'yi ağırlayacak Galatasaray, rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın planlarını yaparken kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu akşam taraftarının desteği ile Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına dahil olmayı amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, büyük önem taşıyan karşılaşmaya saatler kala yılın transfer bombasını patlattı.