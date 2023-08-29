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Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak
Spor
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Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak

2023-08-29 16:31:39
Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak

Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha, Icardi, Kerem Demirbay, Tete ve Hakim Ziyech transferleri ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, bu akşam evinde ağırladığı Molde karşılaşmasına saatler kala yılın transfer bombasını gerçekleştirdi. Aslan'ın transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında bu akşam evinde Norveç ekibi Molde'yi ağırlayacak Galatasaray, rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın planlarını yaparken kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu akşam taraftarının desteği ile Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına dahil olmayı amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, büyük önem taşıyan karşılaşmaya saatler kala yılın transfer bombasını patlattı.

#1
Foto - Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-3 mağlup ettiği Norveç ekibi Molde'yi bu akşam evinde konuk edecek. Rakibini eleyerek 2019-2020 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlayan Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek transferde mutlu sona ulaştı. Transfer sezonunun başladığı günden bu yana Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha, Icardi, Kerem Demirbay, Tete ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katan Galatasaray, kadrosuna bir yıldız ismi daha kattı.

#2
Foto - Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak

Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak Avrupa basınında adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip bu kez aylardır transfer listesinde yer alan Sergio Ramos transferinde mutlu sona ulaştı. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, son olarak Franszı devi PSG formasını terleten İspanyol efsanevi stoper Sergio Ramos'u kadrosuna kattı. Ramos'un sarı-kırmızılı ekibin +1 senelik sözleşmeye de 'tamam' dediği öne sürülürken Galatasaray'ın 37 yaşındaki dünya yıldızına sunduğu teklifte 500 bin euro daha iyileştirme yapacağı ve sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcuya yıllık 4.5 milyon euro önererek imza attırmaya çalışacağı ileri sürüldü.

#3
Foto - Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı! Dünya bu transferi konuşacak

Geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG formasını terleten tecrübeli savunma oyuncusu 45 maçta görevalırken takımına 4 gol 1 asistlik katkı sundu. 37 yaşındaki dünya yıldızının, Galatasaray'ın Molde'yi elemesi halinde sarı-kırmızılı ekibe transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'ın Devler Ligi'ne kalması halinde transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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