Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

Okan Buruk yönetiminde son haftalarda ligde fırtına gibi esen Galatarasay, B’lik oranıyla ilk sırayı alırken, sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u getiren ve Avrupa’da da yoluna devam eden Fenerbahçe ise A’lik oranıyla 2. sırayı aldı. ’luk oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda.Bu soruya verilen cevapları daha detaylı incelediğimizde, tuttuğumuz takımlara olan sevgimizin ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların v’sı takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine baktığımızda, Fenerbahçe H’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Galatasaray 7 ile Fenerbahçe’yi takip ederken, Beşiktaş ve Trabzonspor’u öne çıkaranların oranı ise %4.