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Spor
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Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

2023-01-15 13:38:38
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

NG Araştırma'nın Türkiye Süper Ligi 2022/2023 Sezonu anketinden flaş sonuçlar çıktı. En çok taraftarı olan kulüp Galatasaray oldu.

#1
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

KATILIMCILAR HANGİ TAKIMI DESTEKLİYOR? Araştırmaya katılan taraftarların dağılımını incelediğimizde ‘3 Büyükler’ olarak adlandırılan İstanbul takımlarının taraftarları, katılımcıların oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor. Katılımcıların 7’si Galatasaray’lı, 2’si Fenerbahçe’li ve ’u Beşiktaş’lı. Anadolu kulüplerimizden en çok katılım gösteren taraftarlar ise %4 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan %8’lik taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.

#2
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

Okan Buruk yönetiminde son haftalarda ligde fırtına gibi esen Galatarasay, B’lik oranıyla ilk sırayı alırken, sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u getiren ve Avrupa’da da yoluna devam eden Fenerbahçe ise A’lik oranıyla 2. sırayı aldı. ’luk oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda.Bu soruya verilen cevapları daha detaylı incelediğimizde, tuttuğumuz takımlara olan sevgimizin ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların v’sı takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine baktığımızda, Fenerbahçe H’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Galatasaray 7 ile Fenerbahçe’yi takip ederken, Beşiktaş ve Trabzonspor’u öne çıkaranların oranı ise %4.

#3
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖR KİM? Katılımcıların, sezonun şu ana kadar ki bölümü için en başarılı teknik direktör tahminlerini incelediğimizde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, 6’lık oy oranıyla katılımcıların en büyük adayı durumunda, Okan Buruk &’lık oranıyla 2. sırayı alırken, Beşiktaş ile 2. kez bir maceraya başlayan Şenol Güneş ile 3. sırayı aldı.Genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu %4 ve geçtiğimiz yıl Trabzonspor’u şampiyon yapan Abdullah Avcı, %3’lük oranlarıyla diğer önce çıkan teknik direktörler oldu.

#4
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

EN KEYİFLE İZLEDİĞİMİZ LİG HANGİSİ Taraftarın izlemekten en çok keyif aldığı ligler arasında İngiltere Premier Lig d’lük oranıyla ilk sırayı alırken, Türkiye Süper Ligi H ile 2. sırada. İspanya La Liga ise 3 ile 3. sırada yer alıyor.Her 10 kişiden 4’ü ligimizdeki futbolun kalitesini beğeniyor. 3’ü ise futbolumuzu yeterli görmezken, geriye kalan katılımcılar ortalama bir seyir zevkimiz olduğunu düşünüyor.

#5
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

LİGİMİZİN SEVİYESİNİ NASIL YÜKSELTEBİLİRİZ? Uzun yıllardır Avrupa’da başarıya hasret kaldığımız bu dönemlerde, kamuoyunda ligimizin kalitesi tartışılacak duruma geldi. Çoğu zaman Avrupa Liglerinde oynanan futbolu gıptayla izlediğimiz ise acı bir gerçek. Biz de katılımcılara bu liglerin seviyesine yükselmemiz için en önemli etkenlerin neler olduğunu sorduk.Katılımcıların @’ı altyapının gelişmesi gerektiğini ifade etti. ’i ise bir futbol sistemi üzerinde istikrar yakalanması gerektiğini düşünüyor. Kaliteli transferler yapılarak kadro planlaması yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise . Umuyoruz ki katılımcıların da düşünceleri doğrultusunda futbol iklimimiz kısa zamanda hak ettiği değere ulaşır.

#6
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

3 BÜYÜK TAKIM GEÇEN SEZON NEDEN BAŞARISIZ OLDU? 3 Büyükler olarak adlandırılan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları 2021/2022 sezonunda mutlu sona ulaşamadı. Katılımcıların 3 büyüklerin şampiyon olamaması ilgili yorumları ise şu şekilde;'’si etkisiz futbolcu performansları nedeniyle başarısız olduklarını düşünürken, ’i kadroların yetersiz olduğunu düşün düşünüyor. Hakem performanslarından dolayı başarısız olduğunu düşünenlerin oranı ise oldu.

#7
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

ANADOLU TAKIMLARINDAN BİRİNİ DESTEKLER MİSİN? Türkiye’de futbol ortamının değişip daha iyiye gidebilmesi için futbolun tüm paydaşlarının elinden geleni yapması gerekiyor. Futbolun en büyük paydaşı ise hiç kuşkusuz taraftarlar. Peki, taraftarlar Türkiye’de futbol ortamının değişmesi için 1 sezonluğuna bile olsa Anadolu takımlarını desteklemeye sıcak bakıyor mu?Her 10 kişiden 7’si Anadolu takımlarından birini desteklemeyi kabul ediyor. 3’ü ise tuttuğu takımdan başkasını desteklemeyeceğini ifade ediyor.

#8
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

MESSİ Mİ RONALDO MU? 21. Yüzyılın en büyük 2 futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, tarihte eşine kolay rastlanmayacak bir rekabete imza attılar.Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon D’or ödüllerine baktığımızda rekabetin ne denli büyük bir seviyeye çıktığını görüyoruz. 2008 yılından itibaren verilen ödüllerde, 7 sene Messi, 5 sene de Ronaldo kazandı. Son 15 yılda bu ikilinin ödülü alamadığı yalnızca 2 yıl oldu.Katılımcılara göre bu rekabetin kazanını kim?Katılımcıların T’ü Ronaldo tercihinde bulunurken, F’sı ise Messi’nin daha iyi olduğunu düşünüyor. 15 yılın sonunda bile hala bu çekişmenin devam ettiğini görüyoruz. Futbol severler olarak bu ikiliye seyrettirdikleri rekabet ve iyi futbol için teşekkür ediyoruz.

#9
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

TARİHİN EN İYİ FUTBOLCUSU KİM? Futbol tarihi boyunca her dönemde kendine hayran bırakan futbolcular çıktı. Kendi dönemlerinin en iyileri olan futbolcuları, farklı dönemin en iyileri ile kıyaslamak oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.Katılımcıların 1’ine göre tarihin en iyi futbolcusu Pele olurken, (’lik oranıyla Cristiano Ronaldo 2. sırada yer aldı. Futbolun global anlamda dünyada ses getirmesini sağlayan en büyük yeteneklerden olan Maradona ise ’lik oy alırken, Ronaldo ile birlikte günümüzün bir diğer starı olan Lionel Messi ise ’lık oranıyla 4. sırada yerini aldı.

#10
Foto - Galatasaray mı Fenerbahçe mi? "En çok taraftar kimde" anketi açıklandı

LİGİMİZDE YABANCI HAKEM OLMALI MI? Hemen hemen her sezon tüm taraftarların ortak yakındığı en önemli konu Türk hakemler. Peki, gerçekten hakemlerimiz yetersiz mi? Yoksa taraftarlık duygumuz, gerçeği görmemize bir engel mi?Son dönemlerde gündemde olan yabancı hakem konusunda katılımcılarımıza ne düşündüklerini sorduk!Katılımcıların yarısı yabancı hakem konusuna olumlu yaklaşıyor. &’sı hakemlerin yerli veya yabancı olmasının bir fark yaratmayacağı görüşünde, $’ü ise yabancı hakemlerin ligimizde görev almasını istemiyor.Katılımcıların yarısı yabancı hakem konusuna olumlu yaklaşıyor. &’sı hakemlerin yerli veya yabancı olmasının bir fark yaratmayacağı görüşünde, $’ü ise yabancı hakemlerin ligimizde görev almasını istemiyor.

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