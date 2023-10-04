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Spor
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Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

2023-10-04 11:14:34
Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyet aldı. Temsilcimiz, bu maçı kazanarak ülke puanına bir kez daha büyük katkıda bulundu. Bir yandan da diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 5 Ekim'de Konferans Ligi'nde maçlarına çıkacak. İşte Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından ülke puanındaki son durum...

#1
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyet aldı.

#2
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

Temsilcimiz, bu maçı kazanarak ülke puanına bir kez daha büyük katkıda bulundu.

#3
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

Bir yandan da diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 5 Ekim'de Konferans Ligi'nde maçlarına çıkacak.

#4
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup etti.

#5
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

UEFA Konferans Ligi'nde D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

#6
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

İlk maçında 1 puan alan siyah beyazlılar grubun ikinci maçında taraftarı önünde Lugano'yu ağırlayacak.

#7
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

Bu sezon çıktığı tüm karşılaşmalarda galip gelen Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

#8
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

H Grubun'nda yer alan Fenerbahçe Slovakya'da 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

#9
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

H Grubun'nda yer alan Fenerbahçe Slovakya'da 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

#10
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

3 temsilcimiz sahaya çıkmadan önce UEFA ülke puanı sıralaması merak ediliyor.

#11
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

İŞTE UEFA SIRALAMASINDAKİ SON DURUM...

#12
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

1 - İNGİLTERE: 90,303

#13
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

2 - İSPANYA: 77,489

#14
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

3 - İTALYA: 73,426

#15
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

4 - ALMANYA: 71,481

#16
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

5 - HOLLANDA: 55,900

#17
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

6 - FRANSA: 54,164

#18
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

7- PORTEKİZ: 49,316

#19
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

8- BELÇİKA: 39,200

#20
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

9- TÜRKİYE: 34,350

#21
Foto - Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

10- İSKOÇYA: 32,050

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