Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı! İşte Türkiye’nin UEFA’daki yeni yeri… Uzun süredir tartışılıyordu…

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyet aldı. Temsilcimiz, bu maçı kazanarak ülke puanına bir kez daha büyük katkıda bulundu. Bir yandan da diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 5 Ekim'de Konferans Ligi'nde maçlarına çıkacak. İşte Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından ülke puanındaki son durum...