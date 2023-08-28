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Spor
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Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

2023-08-28 15:24:49
Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

Zaha ve Fred transferlerinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bir yıldız isim için daha mücadele içine girdiler. Fransız basını Galatasaray'ın temasa geçtiği yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... Galatasaray, Fenerbahçeden Fredin rövanşını alıyor Yıldız futbolcu için görüşmeler başladı Teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve yeni döneme de oldukça iddialı giren Galatasaray, transferde hız kesmiyor.

#1
Foto - Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

FENERBAHÇE İLE ZAHA YARIŞI Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle de sık sık karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin uzun süre transfer için uğraştığı Zaha'da mutlu sona ulaşan taraf oldu.

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Foto - Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

FRED TRANSFERİNDE DE RAKİP OLDULAR Milliyet'e göre; Zaha sonrası ezeli rakipler Fred transferinde de karşı karşıya geldiler. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Brezilyalı yıldız için girişimlerde bulunurken bu kez transferi sarı-lacivertli ekip noktaladı. Galatasaray, Fenerbahçeden Fredin rövanşını alıyor Yıldız futbolcu için görüşmeler başladı Fred ve Zaha'nın ardından iki ezeli rakip yeniden rakip oldular. Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Équipe, Galatasaray'ın istediği yıldızı duyurdu.

#3
Foto - Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

L'EQUİPE DUYURDU L'Équipe'te yer alan habere göre bu yaz iddialı transferler gerçekleştiren Galatasaray hız kesmiyor. Yıldız bir orta sahayı renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip Tanguy Ndombele için Tottenham ile temasa geçti. Galatasaray, Fenerbahçeden Fredin rövanşını alıyor Yıldız futbolcu için görüşmeler başladı FORMA GİYEBİLECEĞİ TAKIM ARIYOR İngiliz ekibinde 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta saha istediği süreleri alamıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de 40 maça çıkan Ndombele, düzenli olarak oynayacağı bir takım arıyor.

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Foto - Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

Manchester United'dan Fred'i renklerine bağlayan ve orta saha için bir yıldız transferi daha düşünen Fenerbahçe'nin de Ndombele ile yakından ilgilendiği iddiaları gündemde yer alıyordu.

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