2023-08-28 15:24:49 Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...
Zaha ve Fred transferlerinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bir yıldız isim için daha mücadele içine girdiler. Fransız basını Galatasaray'ın temasa geçtiği yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... Galatasaray, Fenerbahçeden Fredin rövanşını alıyor Yıldız futbolcu için görüşmeler başladı Teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve yeni döneme de oldukça iddialı giren Galatasaray, transferde hız kesmiyor.