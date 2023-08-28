Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

FRED TRANSFERİNDE DE RAKİP OLDULAR Milliyet'e göre; Zaha sonrası ezeli rakipler Fred transferinde de karşı karşıya geldiler. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Brezilyalı yıldız için girişimlerde bulunurken bu kez transferi sarı-lacivertli ekip noktaladı. Galatasaray, Fenerbahçeden Fredin rövanşını alıyor Yıldız futbolcu için görüşmeler başladı Fred ve Zaha'nın ardından iki ezeli rakip yeniden rakip oldular. Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Équipe, Galatasaray'ın istediği yıldızı duyurdu.