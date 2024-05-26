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Spor
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Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

2024-05-26 13:26:16
Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımıştı. Bir taraftan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için flaş bir dünya yıldızı golcüyü gözüne kestirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

1
#1
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray art arda aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralmıştı.

#2
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Ligin 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinden 1 veya 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti.

#3
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

RAMS Park'ta iyi bir maç çıkaramayan Okan Buruk ve öğrencileri sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve erken şampiyonluk şansını kaçırdı.

#4
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü (yarın) Konyaspor'a konuk olacak Cimbom, maçtan beraberlikle ya da galibiyetle ayrılması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

#5
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılmayı garantileyen Galatasaray, yapacağı transferlerle iddialı sonuçlar almak istiyor.

#6
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Bu bağlamda flaş takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarını şaşkına çeviren dünyaca ünlü golcü için devreye girdi.

#7
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Takvim'in haberine göre; son dönemlerde yaptığı transferlerle geniş yankı uyandıran Galatasaray yönetiminin Alexis Sanchez'in peşine düştüğü öğrenildi.

#8
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

İki sezondur Inter formasını terleten Şilili golcünün şampiyonluğa ulaşan İtalyan devi ile ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

#9
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Takımı ile olan kontratı haziran ayında sona erecek olan Güney Amerikalı forvet için Cimbom devreye girdi.

#10
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Eğer Galatasaray ile Alexis Sanchez arasında transfer için anlaşma sağlanırsa bonservis bedeli ödenmeden imzalar atılabilecek.

#11
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan golcü yıldız için bizzat Erden Timur'un harekete geçtiği bildirildi.

#12
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Ayrıca Sanchez'in menajeriyle yoğun bir telefon trafiğinin başladığı aktarıldı. Sanchez için daha önce getirilen yıldızlarla birlikte referans sağlanmaya çalışılıyor.

#13
Foto - Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

35 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu öğrenilirken, Sanchez'in ilk hedefi ise Avrupa'da kalarak kariyerini sürdürebilmek.

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