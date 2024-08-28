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Spor
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Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

2024-08-28 01:05:41
Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirden de oldu.

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Foto - Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı.

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Foto - Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.

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Foto - Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.

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Foto - Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

27.6 milyon euro uçup gitti

#5
Foto - Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak

Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

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