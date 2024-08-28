2024-08-28 01:05:41 Galatasaray dudak uçuklatan parayı alamayacak
Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirden de oldu.
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Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirden de oldu.
Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı.
Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.
8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.
27.6 milyon euro uçup gitti
Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.
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