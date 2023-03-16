Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

İKİ SENEMİZ VAR Fotomaç’a göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı yanında yapacakları projeyi ilk kez duyurdu: Stadımızın yanında Vadistanbul'a doğru inen 62 dönümlük bir arazi var. Bu araziyi GSGM'den 49 yıllığına üst kullanım hakkını kiraladık. Bu proje çalışmalarının 2 sene içinde kamuya sunulması ve ruhsatının alınması lazım. Bu proje, tıpkı Kemerburgaz gibi Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Burada hem amatör sporlara hem salon sporlarına hem de yüzmeye hizmet edecek bir kompleks yapacağız." Büyükçekmece'deki araziyle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.