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Spor
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Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

2023-03-16 12:36:38
Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

Galatasaray'da sezon başında kurulan kadro ve ortaya çıkarılan projeler fark oluşturmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise müjdeyi verdi. Özbek'ten 2 milyar TL'lik gelir açıklaması camiada heyecan oluşturdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali bağımsızlığa kavuşturarak kulübün gelecek 25-30 yılını dizayn edecek gelir sağlayacaklarını söyledi. Dün Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazi ile ilgili beklentilerini dile getirdi: Florya projesi çok önemli.

#1
Foto - Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

En önemlisi TBB borçlarımızı ödeyeceğiz. Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Florya'da 97 bin metrekareye kadar satılabilecek alan çıkıyor. Ortaya çıkacak fon, Galatasaray'ın borcunu ödedikten sonra 25-30 senesini dizayn etme imkanı sağlayacak. AĞUSTOS'TA TAŞINACAĞIZ Kemerburgaz'daki projesiyle ilgili de bilgi veren Galatasaray Başkanı, " Kemerburgaz'da yaklaşık 130 dönümlük bir arazi var. Çalışmalarımıza başladık.

#2
Foto - Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

Bu yıl ağustos-eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi oraya taşıyacağız. G.Saray'ın artık kendisine yakışır tesislere kavuşması gerek. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. 30-40 sene önce gözdeydi ama aradan geçen zamanda hiçbir gelişme göstermedi. Bugün G.Saray'a yakışır, futbolcuların yeteri kadar idman yapacağı sahaların olduğu tesisin inşaatına başladık. Amacımız, sezon sonuna yetiştirmek ve Florya'dan taşınmak" diye konuştu.

#3
Foto - Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

RİVA DEĞER KAZANDI Riva projesinin değer kazandığını kaydeden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Riva projesi, yaşanan deprem felaketinden sonra cazip bir hal aldı. Şu anda Riva'da çok büyük bir talep var. Bize ait 135-140 tane villa var. Hasılat paylaşımından sorumlu olduğumuz için maliyet artışları bizi ilgilendirmiyor. Kaça satıldığına bağlı olarak 140 villadan kasamıza girecek 2 milyar liranın üzerinde bir gelirimiz olacak. Zamana bağlı olarak bu meblağ yukarılara tırmanabilir tabii ki" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

İKİ SENEMİZ VAR Fotomaç’a göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı yanında yapacakları projeyi ilk kez duyurdu: Stadımızın yanında Vadistanbul'a doğru inen 62 dönümlük bir arazi var. Bu araziyi GSGM'den 49 yıllığına üst kullanım hakkını kiraladık. Bu proje çalışmalarının 2 sene içinde kamuya sunulması ve ruhsatının alınması lazım. Bu proje, tıpkı Kemerburgaz gibi Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Burada hem amatör sporlara hem salon sporlarına hem de yüzmeye hizmet edecek bir kompleks yapacağız." Büyükçekmece'deki araziyle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

#5
Foto - Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

250 konut yapacağız Divan'da 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerle ilgili yürüttükleri yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek başlayan Özbek, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin üzerinden 40 gün geçti. Milletimizin başı sağ olsun. Kulübümüz, depremin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde aksiyon alıp çalışmalara başladı. Deprem bölgesindeki insanların kalıcı konuta ihtiyacı olduğun tespit ettik ve bu amaçla 250 kalıcı konut ve 10 tane de hafif çelikten okul için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.

#6
Foto - Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...

Ruhsatını alacağız Özbek, Galatasaray Adası ile ilgili, "Ada, 1957 yılında G.Saray'a kazandırılmış. Bugüne kadar herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Her şey akışına bırakılmış ve sonuçta başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Önce adayı hizmetinize kısmen açtık. Eş zamanlı olarak da adanın imar planları üzerinde çalışmaya başladık. Yaklaşık 1 hafta sonra ruhsatlı, Uzun yıllar hizmet edecek bir konuma getireceğiz" diye konuştu.

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