2023-03-16 12:36:38 Galatasaray Başkanı açıkladı! Öyle bir proje geliyor ki...
Galatasaray'da sezon başında kurulan kadro ve ortaya çıkarılan projeler fark oluşturmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise müjdeyi verdi. Özbek'ten 2 milyar TL'lik gelir açıklaması camiada heyecan oluşturdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali bağımsızlığa kavuşturarak kulübün gelecek 25-30 yılını dizayn edecek gelir sağlayacaklarını söyledi. Dün Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazi ile ilgili beklentilerini dile getirdi: Florya projesi çok önemli.