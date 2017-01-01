G20 yemeğinde Reis-i Cumhur Erdoğan için özel garson vardı
Arjantin Devlet Başkanı Mauriccio Macri, başkent Buenos Aires'in en gözde mekanı Teatro Colon'da G20'ye katılan devlet başkanları onuruna bir yemek verdi. Liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helal yemek talebiyle, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un vejeteryan isteği dikkat çekti.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G-20 Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri, kültürel etkinlik öncesinde aile fotoğrafı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yemekte hazır bulanacak liderler arasında yer alıyor.
Erdoğan'ın helal gıda talebinde bulunduğu, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemekleri hazırlandığı bildirildi.
Ayrıca alkol almayacağının bilgisinin verildiği açıklandı.
Erdoğan için kendisine özel bir garson tahsis edildiği de yemekle ilgili olarak belirtildi.
Fransız lider Emmanuel Macron içinde vejeteryan yemeği servis edileceği bildirildi.
Yemek sırasında göçmen ve göçmenler arasında kurulan ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliğini anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı.
84 dansçı ve 75 canlı müzisyenin teknolojik, görsel ve sanatsal bir şov hazırladıkları bildirildi. Gecede rock, chamame, malambo, cueca, zamba, carnavalito, tango, rap ve hip hop gibi müziklerin çalınacağı duyuruldu. .
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve eşi birlikte karşıladı.
G20 yemeğinde Reis-i Cumhur Erdoğan için özel garson vardı
G20 yemeğinde Reis-i Cumhur Erdoğan için özel garson vardı
G20 yemeğinde Reis-i Cumhur Erdoğan için özel garson vardı