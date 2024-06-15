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G-7’den Gazze hatırlatması

2024-06-15 05:59:23
G-7’den Gazze hatırlatması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G7 zirvesine katılmak için İtalya'da. Başkan Erdoğan'ın G7'deki öncelikli gündemi Gazze. Erdoğan, dünya ülkelerine kritik çağrılarda bulunacak. Başkan Erdoğan; İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.

#1
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştü. Yoğun diplomasi trafiğini sürdü. İspanya'da temaslarını gerçekleştiren Başkan Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da. Başkan Erdoğan zirve kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya geldi.

#2
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

Zirve kapsamında Başkan Erdoğan'ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı. Erdoğan ve Meloni bir süre sohbet etti.

#3
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

Başkan Erdoğan, İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile sohbet etti.

#4
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

ÖNCELİKLİ GÜNDEM: GAZZE! Küresel siyasetin nabzının tutulacağı zirvede, İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek.

#5
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

Erdoğan, zirvede 'Afrika ve Akdeniz Yapay Zekâ ve Enerji' konulu G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

#6
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

Zirveye, İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri de katılıyor.

#7
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

BAŞKAN ERDOĞAN BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

#8
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

#9
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

İSLAM DÜNYASI BİRLİK İÇİNDE KARŞI KOYMALI Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.

#10
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

#11
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ Başkan Erdoğan'ın özel davetli olarak katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirildi.

#12
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula Da Silva ile görüştü. Görüşmede Türkiye Brezilya ilişkileri ve Gazze'de İsrail'in uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

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Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

#14
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

#15
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

#16
Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

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Foto - G-7’den Gazze hatırlatması

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