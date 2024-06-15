G-7’den Gazze hatırlatması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G7 zirvesine katılmak için İtalya'da. Başkan Erdoğan'ın G7'deki öncelikli gündemi Gazze. Erdoğan, dünya ülkelerine kritik çağrılarda bulunacak. Başkan Erdoğan; İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.