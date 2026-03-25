SON DAKİKA
Füze ve İHA’lara karşı geçilmez duvar! SkyDefender ile gökyüzünde kuş uçmayacak
Fransız savunma devi Thales, yapay zekâ entegrasyonuyla donatılmış ve çok katmanlı koruma sağlayan yeni hava savunma sistemi SkyDefender'ı görücüye çıkardı. Kısa menzilli İHA saldırılarından 150 km ötedeki balistik füzelere kadar her türlü tehdidi tek bir merkezden imha edebilen sistem, ülkelerin mevcut savunma ağlarına kolayca entegre edilebiliyor. 5.000 kilometreye kadar hedef tespiti yapabilen radarlara sahip olan bu teknoloji, modern savaş alanındaki "hava hakimiyeti" kavramını tamamen değiştirmeye aday.

Fransa merkezli savunma şirketi Thales, yapay zeka destekli yeni hava savunma sistemini tanıttı. Kısa, orta ve uzun menzilli katmanları tek bir çatı altında birleştiren SkyDefender, farklı savunma mimarilerini entegre bir şekilde bir araya getiriyor. SkyDefender hava savunma sisteminin, ülkelerin envanterindeki eski veya modern hava savunma ekosistemlerine entegre olabilecek şekilde geliştirildiğini belirten Thales Kara ve Hava Sistemleri Başkan Yardımcısı Hervé Dammann, sistemin son teknolojik gelişmelerle tam uyumlu inşa edildiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Thales, insansız hava aracı karşıtı korumadan erken uyarı kapasitelerine kadar en son gelişmiş teknolojilerimize dayanan küresel hava ve füze savunma kubbesi SkyDefender ile uluslarımızın egemenliğine katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. SkyDefender ile Thales, savaşta kendini kanıtlamış, entegre edilmesi kolay ve bugün kullanıma hazır bir sistem sunarak, silahlı kuvvetler için uzun vadeli güvenilir bir ortak olarak konumumuzu teyit ediyor.”

Aerospace and Defence tarafından yapılan haberine göre, SkyDefender sistemi toplamda üç temel katmandan oluşuyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının yanı sıra siber ve uzay alanındaki tehditleri de bertaraf edebilme kapasitesine sahip olan sistem, gelişmiş sensörleri, komuta-kontrol (C2) mimarisi ve entegre ağ yapıları sayesinde hedefleri hızla tespit, takip ve imha edebiliyor. Tüm hava katmanlarını korumak için mevcut unsurlarla bütüncül bir ağ iletişimi içerisinde çalışan yapı, gelişmiş radar sistemleriyle donatılmıştır. Sistemin ilk katmanını kara tabanlı hava savunma sistemi ForceShield oluşturmaktadır. Bu sistem, başta insansız hava araçları (İHA) olmak üzere kısa ve orta menzilli füzeler ile seyir füzelerini imha etme görevi üstlenmektedir.

İkinci katmanda ise uçak, seyir füzesi ve balistik füze gibi tehditleri karadan vurmak için tasarlanan SAMP/T-NG hava savunma sistemi yer almaktadır. Bu orta-uzun menzilli sistem, 150 km’ye kadar angajman alanına sahip olup Thales üretimi 350 km menzilli ve 360°x90° kapsama alanlı Ground Fire radarını içermektedir. Ayrıca SkyDefender, 5.000 km’ye kadar hedef tespiti yapabilen SMART-L MM (çok görevli uzun menzilli radar), Taktik UHF ve yeni UHF GA5000 erken uyarı radarları gibi gelişmiş uzun menzilli sensörlerle de tam uyumlu şekilde çalışabilmektedir.

