Füze ve İHA’lara karşı geçilmez duvar! SkyDefender ile gökyüzünde kuş uçmayacak
Fransız savunma devi Thales, yapay zekâ entegrasyonuyla donatılmış ve çok katmanlı koruma sağlayan yeni hava savunma sistemi SkyDefender'ı görücüye çıkardı. Kısa menzilli İHA saldırılarından 150 km ötedeki balistik füzelere kadar her türlü tehdidi tek bir merkezden imha edebilen sistem, ülkelerin mevcut savunma ağlarına kolayca entegre edilebiliyor. 5.000 kilometreye kadar hedef tespiti yapabilen radarlara sahip olan bu teknoloji, modern savaş alanındaki "hava hakimiyeti" kavramını tamamen değiştirmeye aday.