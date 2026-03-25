Füze ve İHA’lara karşı geçilmez duvar! SkyDefender ile gökyüzünde kuş uçmayacak

Aerospace and Defence tarafından yapılan haberine göre, SkyDefender sistemi toplamda üç temel katmandan oluşuyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının yanı sıra siber ve uzay alanındaki tehditleri de bertaraf edebilme kapasitesine sahip olan sistem, gelişmiş sensörleri, komuta-kontrol (C2) mimarisi ve entegre ağ yapıları sayesinde hedefleri hızla tespit, takip ve imha edebiliyor. Tüm hava katmanlarını korumak için mevcut unsurlarla bütüncül bir ağ iletişimi içerisinde çalışan yapı, gelişmiş radar sistemleriyle donatılmıştır. Sistemin ilk katmanını kara tabanlı hava savunma sistemi ForceShield oluşturmaktadır. Bu sistem, başta insansız hava araçları (İHA) olmak üzere kısa ve orta menzilli füzeler ile seyir füzelerini imha etme görevi üstlenmektedir.