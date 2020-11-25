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Fulya Öztürk'ten itiraf: Bir anlık ihmal sonucu oldu

2020-11-25 15:01:39
Fulya Öztürk'ten itiraf: Bir anlık ihmal sonucu oldu

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında bölgeden yaptığı haberler ile dikkat çeken Fulya Öztürk koronavirüse yakalandı.

#1
Foto - Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Öztürk, bugün katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Öztürk, bugün katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

#2
Foto - Yaklaşık bir hafta önce İstanbul’a döndüğünde Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyen Fulya Öztürk tedavi sürecini anlatmakta güçlük çekti. Savaş bölgelerinde bile yoğun önlem aldığını ama bir anlık ihmali sebebiyle koronavirüse yakalandığını anlattı. İlk günlerde nefes darlığı yaşadığını ve eklem ağrısı çektiğini söyleyen Öztürk, hastanede tedavi olabilmek için güçlükle yer bulabildiğini aktardı. Hastanede kaldığı süreçte hastalığı ağır geçirenlere şahit olduğunu anlatırken boğazı düğümlenen Öztürk, “psikolojim bozuldu” diyerek olayın ciddiyetinin altını çizdi.

Yaklaşık bir hafta önce İstanbul’a döndüğünde Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyen Fulya Öztürk tedavi sürecini anlatmakta güçlük çekti. Savaş bölgelerinde bile yoğun önlem aldığını ama bir anlık ihmali sebebiyle koronavirüse yakalandığını anlattı. İlk günlerde nefes darlığı yaşadığını ve eklem ağrısı çektiğini söyleyen Öztürk, hastanede tedavi olabilmek için güçlükle yer bulabildiğini aktardı. Hastanede kaldığı süreçte hastalığı ağır geçirenlere şahit olduğunu anlatırken boğazı düğümlenen Öztürk, “psikolojim bozuldu” diyerek olayın ciddiyetinin altını çizdi.

#3
Foto - Fulya Öztürk sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Öztürk ayrıca, koronavirüs nedeniyle bir takım ağrılarının olduğunu belirtti.

Fulya Öztürk sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Öztürk ayrıca, koronavirüs nedeniyle bir takım ağrılarının olduğunu belirtti.

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