Fuat Oktay anketleri açıkladı İşte Cumhur ve Zillet ittifakı arasındaki fark

"Bunları 7’li masaya oturtan kimse terör örgütlerini destekleyenlerin de onlar olduğunu biliyoruz" Terör örgütlerinin sözde elebaşlarının Millet İttifakı’na olan destek açıklamalarına değinen Oktay, “Hiç şaşırmadık biz. Bunları 7’li masaya oturtan kimse terör örgütlerini destekleyenlerin de onlar olduğunu biliyoruz. Bu da bir sır değil artık, bütçelerine resmi olarak koyuyorlar. Binlerce, on binlerce her türlü silahları kendileri veriyor helikoptere kadar. Gereğini yaptık ilgili yerlere. Şimdi onların iplerini elinde tutanlar da onlara gerekli yolları gösteriyorlar, 7'li masaya da gerekli talimatları veriyorlar. Millete söz vermiyor, ağababalarına söz veriyor, 'Bizi hangi amaçla masaya oturtmuşsanız, söz onun gereğini yapacağız.' Yani 'Suriye, Irak’tan askerleri çekmek gerekiyorsa terör devletini kurmanız için çekeceğiz. Terörist başını serbest bırakmak gerekiyorsa bırakacağız. Bu ülkenin kendi vergileriyle aldığı uçakları, namluları milletine döndürenleri hayır bunlar terörist değil, bunların kapılarını açacağız' diyorsanız bu da yine onlara verilen söz. Kandil’in de yaptığı açıklamalar bu yönde. Çok da açık yapıyorlar. Evet Erdoğan gitmeli, kalırsa kökümüzü kazıyacak diyorlar. Kimin kökünü kazıyacak? PKK’nın. Zaten PKK ile FETÖ iç içe girmiş. Kandil’in yaptığı açıklamalar 'Aman aman Kılıçdaroğlu’nu desteklememiz lazım.' Onlar onu söylüyor. Kılıçdaroğlu gidip HDP ile konuşuyor. HDP 'Ne konuştuysak açıkça millete anlatsana' diyor. Açıklayamıyor. Kendi aralarında da körebe oyunu gibi bir şey. Biri bunu yapıyor, öbürü diyor ki 'Ya bizde bir şey olmaz. Bayrak vatandır, şöyle bombalarız böyle bombalarız' diyen bir belediye başkanı” ifadelerini kullandı.