Fuat Oktay anketleri açıkladı İşte Cumhur ve Zillet ittifakı arasındaki fark

"Yönetime talip olanlar insanını, mühendisini bu kadar küçük göremez" Yerli projelere karşı muhalefetin tavrını eleştiren Oktay, “Bizi içeridekiler yakın takip edemiyor olabilir, onların kapasite sorunu var. Meşhur ithal danışmanları var ya, göndersinler bir tanesini. Onu da gönderecek cesaretleri olmadığı için, hayatlarında yorulmadıkları için, iş yapmadıkları, üretmedikleri için boş keseden vaatler veya da iddialarla gittikleri için. Bunlar ülkenin yönetimine talip olduklarını söylüyorlar. Yönetime talip olanlar insanını, mühendisini bu kadar küçük göremez. Türkiye birilerinden aferin bekleyemez. Türkiye’den aferin bekleyenler var. Müjdelerimiz daha çok olacak” dedi. Oktay, Millet İttifakı’nın vatandaşa vaat ettiği sistem hakkında ise şunları söyledi: “Biz burada 7-8 cumhurbaşkanı yardımcısıyız. Hani bu 12 Eylül’deki bir konsey vardı ya onun gibi oturacağız. Siz bir devlet başkanıyla görüşeceksiniz, milletin yetki verdiği kişi orada, Türkiye ile kritik bir konu gündeme gelecek, diyeceksiniz ki 'Bir saniye dışarıda 7-8 tanesi bekliyor. Ben bir çıkıp ikna edeyim onları.' 1 yılda zaten toplanıp toplanıp dağılacaklar. 1 yıl sonra tekrar cevap döner herhalde. Bu gülünç bir şey gerçekten. Türkiye’ye yakışmayan bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yetkiyi cumhurbaşkanına verir, cumhurbaşkanı kendi hükümetini, bakanlarını belirler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı oynanıyor; sana şu görevi verdim. Bu kadar ciddiyetsiz yaklaşımlar olur mu? Siz dediniz herkesin ortak bir tavrı olacak. LGBT ile ilgili biri açıklama yapıyor, öbürü olmaz diyor. Bunu millet son derece net görüyor. Milletin Cumhur İttifakı'na desteği, güven buradan kaynaklanıyor.”