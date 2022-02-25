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Türkiye
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Freni boşalan TIR dağa çarptı

2022-02-25 15:58:24
Freni boşalan TIR dağa çarptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dağa çarparak devrildi. Sürücü Hilmi Akmeşe, ağır yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Fethiye’den Ölüdeniz yönüne giden Hilmi Akmeşe’nin kullandığı 66 AAV 105 plakalı damperli kamyonun freni boşaldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’den Ölüdeniz yönüne giden Hilmi Akmeşe’nin kullandığı 66 AAV 105 plakalı damperli kamyonun freni boşaldı.

#2
Foto - Yokuş aşağı kontrolden çıkan kamyon, dağa çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yokuş aşağı kontrolden çıkan kamyon, dağa çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Şoför mahalinde sıkışan Akmeşe, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Akmeşe Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şoför mahalinde sıkışan Akmeşe, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Akmeşe Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Akmeşe’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akmeşe’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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