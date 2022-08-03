  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Freni boşalan kamyon markete daldı

2022-08-03 18:09:33
Freni boşalan kamyon markete daldı

Başkent'te park halindeki kamyon, bir marketin manav bölümüne çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Kaza, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Eğimli yol üzerinde park halinde duran kamyon, iddialara göre freninin boşalması sebebiyle yol üzerinde bulunan marketin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Eğimli yol üzerinde park halinde duran kamyon, iddialara göre freninin boşalması sebebiyle yol üzerinde bulunan marketin duvarına çarparak durabildi.

#2
Foto - Olay sırasında kamyon şoförünün araç içerisinde bulunmadığı ve kamyonun park halinde olduğu belirlendi. Yaşanan kaza sonrasında kamyonda ve markette hasar meydana geldi.

Olay sırasında kamyon şoförünün araç içerisinde bulunmadığı ve kamyonun park halinde olduğu belirlendi. Yaşanan kaza sonrasında kamyonda ve markette hasar meydana geldi.

#3
Foto - “Büyük bir gürültü oldu” Olayın yaşandığı marketin yanındaki diş kliniğinde çalışan Şilan Aydın, “Hava almaya dışarı çıkmıştım, o sırada büyük bir gürültü oldu. Arkamı dönüp baktığımda tır markete doğru ilerlemişti. Tırın içerisinde kimseyi görmedim. O sırada polisler geldi ve ilgilendiler. Tır şoförü ve ailesi gidip market sahipleri ile konuştu. Olayda herhangi bir yaralı yok. Olay sonrasında herhangi bir tartışma veya bir sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir gürültü oldu” Olayın yaşandığı marketin yanındaki diş kliniğinde çalışan Şilan Aydın, “Hava almaya dışarı çıkmıştım, o sırada büyük bir gürültü oldu. Arkamı dönüp baktığımda tır markete doğru ilerlemişti. Tırın içerisinde kimseyi görmedim. O sırada polisler geldi ve ilgilendiler. Tır şoförü ve ailesi gidip market sahipleri ile konuştu. Olayda herhangi bir yaralı yok. Olay sonrasında herhangi bir tartışma veya bir sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

#4
Foto -

#5
Foto -

#6
Foto -

Benzin ve motorin için bekleniyordu! Akaryakıta indirim
Ekonomi

Benzin ve motorin için bekleniyordu! Akaryakıta indirim

Benzin ve motorin için indirim beklenirken diğer akaryakıt ürünlerine indirim geldi. Fuel oil, kalyak ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatları ..
Zora düşen Rusya Türkiye'yi seçti! Tam yüzde 200 kar ile satıyorlar
Ekonomi

Zora düşen Rusya Türkiye'yi seçti! Tam yüzde 200 kar ile satıyorlar

Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya, bavul ticaretinde yeniden Türkiye'nin yolunu tuttu.
Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık
Ekonomi

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleş..
Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım
Teknoloji

Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, enerji için kullandığı motorin yerine hidrojen enerjisi üzerinde çalışmaya başladı. Devasa enerji tüketi..
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Yaptığı sansasyonel açıklamalarla gençliği zehirleyen şarkıcı Aleyna Tilki, Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkarak eline aldığı tabancayla ate..
Hamilelikte demir eksikliğine dikkat! Emzirme depresyonu azaltır, demir eksikliğini önler
Kadın - Aile

Hamilelikte demir eksikliğine dikkat! Emzirme depresyonu azaltır, demir eksikliğini önler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, emzirmenin annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23