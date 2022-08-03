Freni boşalan kamyon markete daldı

“Büyük bir gürültü oldu” Olayın yaşandığı marketin yanındaki diş kliniğinde çalışan Şilan Aydın, “Hava almaya dışarı çıkmıştım, o sırada büyük bir gürültü oldu. Arkamı dönüp baktığımda tır markete doğru ilerlemişti. Tırın içerisinde kimseyi görmedim. O sırada polisler geldi ve ilgilendiler. Tır şoförü ve ailesi gidip market sahipleri ile konuştu. Olayda herhangi bir yaralı yok. Olay sonrasında herhangi bir tartışma veya bir sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.