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Spor
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Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

2024-02-28 16:30:12
Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve UEFA Konferans Ligi'ndeki gidişatına devam ediyor. Diğer yandan gelecek sezonun yapılanması için görüşmeleri sürdüren yönetim, kadroya bir Fred daha katmak istiyor. İşte listedeki 40 milyon Euro'luk yıldız isim... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

#2
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

#3
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

İsmail Kartal'ın öğrencileri çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile eşleşmişti.

#4
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

33. dakikada kontra atağa çıkan Ankaragücü, Anastasios Haciyovanis ile farkı 2'ye çıkardı.

#5
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Müsabakada son sözü ise Garry Rodrigues söyledi.

#6
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

33 yaşındaki futbolcu sol kanattan gelen pasta topu rahat bir biçimde kaleye gönderdi.

#7
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

90 dakikada 3 gol bulan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi eledi ve adını yarı finale yazdırdı.

#8
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Diğer yandan kupaya veda eden Fenerbahçe odağını lige ve Avrupa'ya yönlendirdi.

#9
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de hafta sonu Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.

#10
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor.

#11
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibinin 2 puan gerisinde bulunuyor.

#12
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Sarı-lacivertliler diğer yandan Avrupa'da da kupa hedefliyor.

#13
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

İsmail Kartal'ın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanına çıkacak.

#14
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Zorlu bir kura çeken Fenerbahçe, Belçika'da alacağı avantajlı skor ile sahasında rahat bir şekilde turu almak istiyor.

#15
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte sezon sonu yapılacak transferler de planlanıyor.

#16
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Son yıllarda transfer dönemlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sezon başı ve devre arasında önemli takviyeler yaptı.

#17
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Sarı-lacivertli ekip özellikle sezon sonu orta sahaya takviye yapmayı düşünüyor.

#18
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Fred'in yokluğunda kritik puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli ekip, kadroya bir Fred daha eklemek istiyor.

#19
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Brezilyalı yıldızın varlığı, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiriyor.

#20
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maça çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 20'sini kazanırken 1 maçı beraberlikle tamamladı.

#21
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında süre alıp almayacağı belli değil.

#22
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Diğer yandan sarı-lacivertli ekip, Fred'in yokluğunda bedelini bir hayli ödedi.

#23
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Bundan dolayı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başlamış oldu.

#24
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Kanarya, adeta bir Fred'i daha kadroya dahil etmek istiyor.

#25
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

A Spor'a göre; Fenerbahçe transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertli ekip Juventus forması giyen Adrien Rabiot'u kadrosuna katmayı planlıyor.

#26
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Fransız devi PSG'den adını duyuran yıldız orta saha, Temmuz 2019'dan beri İtalyan ekibinin formasını giyiyor.

#27
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Çizme devi ile önemli başarılara imza atan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertliler ise bonservisi elinde olacak yıldız isim için harekete geçti.

#28
Foto - Fred'e yeni rakip geliyor Bu sefer ki tam bir meydan okuma olacak! Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor artık

Yönetim, Fransız oyuncu ile sezon başında da ilgileniyordu. Yıldız isim bu sürede 4 gol ve 3 asiste imza attı.

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