Fransızlar, enerjideki son gelişmeye şaştı kaldı: Türkiye hepimizi geride bıraktı

Öte yandan, rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının yüzde 22'ye ulaştığı ve bu oranla ülkenin Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'da lider konuma geldiği ifade edildi. Analizde, bu seviyeye ulaşan başka bir ülkenin bulunmadığına da dikkat çekildi. Bununla birlikte değerlendirmelerde, Türkiye'nin halen kömüre bağımlılığının sürdüğü de vurgulandı. Elektrik üretiminde en büyük payın yüzde 34 ile kömürde olduğu, bu üretimin önemli bir kısmının ise ithalata dayandığı belirtildi. Fransız basını, Türkiye'nin 2035 yılı için belirlediği 120 GW yenilenebilir enerji hedefinin iddialı olduğuna işaret ederken, bu hedefe ulaşmak için mevcut kapasitenin yaklaşık üç katına çıkarılması gerektiğini kaydetti. Analizin genelinde, Türkiye'nin özellikle depolama ve güneş enerjisi yatırımlarıyla "yeni bir bölgesel enerji merkezi" olma potansiyeli taşıdığı, ancak bu dönüşümün kalıcı hale gelmesi için fosil yakıt bağımlılığının azaltılması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.