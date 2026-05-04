Fransızlar, enerjideki son gelişmeye şaştı kaldı: Türkiye hepimizi geride bıraktı
Türkiye, güneş enerjisi ve batarya depolama alanındaki stratejik yatırımlarıyla Fransız basınının ve enerji analistlerinin odak noktası haline geldi. Batarya depolama kapasitesinde Almanya ve İtalya gibi devleri geride bırakan Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisinin üretimdeki payını yüzde 22'ye çıkararak geniş bir coğrafyada liderliği ele aldı. Fransız analistler, 2035 hedeflerine doğru koşan Ankara’nın bu hamlelerinin bölgesel enerji dengelerini kökten değiştireceğini vurgularken, Türkiye'yi "yenilenebilir enerjinin yeni süper gücü" olarak tanımladı.