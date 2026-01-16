Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler

Çok uzun bir süredir Armand Lauriente'nin adı hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la anılıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Sassuolo'yla mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Şu anda satış listesinde bulunuyor. İtalyan ekibi, 20 milyon euro civarında bir rakam talep ediyor.