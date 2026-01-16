  • İSTANBUL
Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler

Senelerdir adı 3 büyüklerle anılan Armand Lauriente konusunda Galatasaray harekete geçti. Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu için pazarlıklar başladı.

#1
Foto - Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler

Çok uzun bir süredir Armand Lauriente'nin adı hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la anılıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Sassuolo'yla mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Şu anda satış listesinde bulunuyor. İtalyan ekibi, 20 milyon euro civarında bir rakam talep ediyor.

#2
Foto - Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler

Galatasaray'ın 1.71 boyundaki kanat oyuncusuyla ilgili olarak pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, 20 milyon euro gibi bir para ödemek istemiyor. Pazarlıklar sonucunda istenilen seviyelere gelinirse resmi imzalar atılabilir. Fransız futbolcu da ayrılmak istiyor.

#3
Foto - Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler

Bu sezon Serie A'da 20 karşılaşmaya çıkan Armand Lauriente, sahada 1.230 dakika kaldı. 3 gol ve 3 asist üretti.

#4
Foto - Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler

Armand Lauriente her iki kanat haricinde forvet bölgesinde de görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir joker... Galatasaray'ın listesinde alternatifler de var. Ancak Fransız futbolcuya ağırlık verildiği öğrenildi.

