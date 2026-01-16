Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

"23 yılda Türkiye'deki derslik sayısını üç katından fazla artıran Cumhurbaşkanımızla; hakikaten bugün Türkiye hem derslik başına düşen öğrenci hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyanın en iyi ülkeleriyle yarışır hale geldi. Bu sayede de bu sonuçları alıyoruz. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda bu daha iyi eğitilmiş neslimizden daha da iyi neticeler alacağız inşallah. Ama ne demiş büyüklerimiz, 'Allah'tan korkmayandan kork' demiş. Onun için bu iyi yetişen yavrularımızın aynı zamanda içinde Allah korkusu olsun istiyoruz. Neden? Daha iyi insan olması için. Bugün eğer biz birilerine kızıyorsak, 'Şunu niye böyle yaptı, bunu niye böyle yaptı, şurada niye haram yedi, bilmem ne' diyorsak eğer o, içinde Allah korkusu olmadığı için onu yapmış demektir. Onun için biz istiyoruz ki bu toplumun içinde Allah korkusu olanların sayısı artsın. Bu millet, bu toprakları hep imanla yoğurmuş, mayalamış. Onun için biz bunu başardığımız zaman inanıyorum ki dünyaya örnek bir toplum olacağız. İşte onun için de Cumhurbaşkanı, 'Türkiye Yüzyılı' diyor. 21'inci yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye, böyle yetişmiş gençlerin omuzları üzerinde yükselecek"