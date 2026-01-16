  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunu kimse bilmiyor: Buzdolabına 1 TL koyunca bakı ne oluyor! Real Madrid’te kartlar yeniden dağılacak! Xabi Alonso'nun istifası sonrası dünya yıldızı isim geliyor Bir bu eksikti şimdi... Galatasaray'ın listesindeydi: Rakibi talip oldu: Teslim olmayacak... Osmanlı mirası ayağa kalkıyor ABD’nin Grönland ve İran tehdidine Rusya’dan beklenmedik tavır Sen kimsin be adam? Salih Özcan'ın istekleri Beşiktaş'ı çıldırttı: Transfer durduruldu! Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer? Avrupa'dan sonra Türkiye'de görüldü: 10 gün geçmezse doktora başvurun! Öyle bir isim ortaya atıldı ki... Fenerbahçe'nin golcüsü kim olacak? Forvet açıklaması...
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, memleketi Rize'de öyle bir yerin açılışını yaptı ki CHP, en az bir yıl uyku uyuyamayacak. İşte haberin ayrıntıları...

1
#1
Foto - Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

4-6 YAŞ KUR'A KURSU AÇIKLDI - Rize'nin Ardeşen ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Gençlik ve Eğitim Merkezi Ardeşen Şubesi ile Ardeşen Müftülüğü Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu açıldı.

#2
Foto - Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

Açılış törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, eski AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı Ali İhsan Yazıcı, TÜGVA Rize İl Başkanı Seyit Ahmet Seven ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

#3
Foto - Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

'EN İYİ ÜLKELERLE YARIŞIR HALE GELDİK' - Burada konuşan Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

"23 yılda Türkiye'deki derslik sayısını üç katından fazla artıran Cumhurbaşkanımızla; hakikaten bugün Türkiye hem derslik başına düşen öğrenci hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyanın en iyi ülkeleriyle yarışır hale geldi. Bu sayede de bu sonuçları alıyoruz. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda bu daha iyi eğitilmiş neslimizden daha da iyi neticeler alacağız inşallah. Ama ne demiş büyüklerimiz, 'Allah'tan korkmayandan kork' demiş. Onun için bu iyi yetişen yavrularımızın aynı zamanda içinde Allah korkusu olsun istiyoruz. Neden? Daha iyi insan olması için. Bugün eğer biz birilerine kızıyorsak, 'Şunu niye böyle yaptı, bunu niye böyle yaptı, şurada niye haram yedi, bilmem ne' diyorsak eğer o, içinde Allah korkusu olmadığı için onu yapmış demektir. Onun için biz istiyoruz ki bu toplumun içinde Allah korkusu olanların sayısı artsın. Bu millet, bu toprakları hep imanla yoğurmuş, mayalamış. Onun için biz bunu başardığımız zaman inanıyorum ki dünyaya örnek bir toplum olacağız. İşte onun için de Cumhurbaşkanı, 'Türkiye Yüzyılı' diyor. 21'inci yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye, böyle yetişmiş gençlerin omuzları üzerinde yükselecek"

#5
Foto - Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

Bilal Erdoğan'ın konuşmasının ardından Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından dua edildi. Dua sonrası İlim Yayma Cemiyeti Gençlik ve Eğitim Merkezi Ardeşen Şubesi ile Ardeşen Müftülüğü Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

#6
Foto - Bilal Erdoğan öyle bir yer açtı ki... CHP en az 1 yıl uyku uyuyamaz

Açılışın ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

Yaşasın İslam yaşasın Kur'an.

Ahmet

Valla orda zaten herkes kurani kerim öğreniyor iş oki gelsin çanakaklede açsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!
Gündem

Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddiaları kaleme aldığı yazısında; k..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu metresi olduğu id..
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş’dan polise ağır hakaret!
Gündem

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş’dan polise ağır hakaret!

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özdağdaş, Silivri’de güvenlik önlemi alan polis ekiplerine “şerefsiz” diyerek ağır hakaret etti. Özdağdaş’ın ..
Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi?
Gündem

Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP içerisinde tartışmalara yol açan "jet uçağı" skandalını değerlendirdiği yazısında, özellikle Ekrem İm..
Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'
Dünya

Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'

ABD Başkanı Donald Trump, devrik İran şahının oğlu Rıza Pehlevi hakkında açıklamada bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23