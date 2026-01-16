  • İSTANBUL
Sağlık
Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer?

Boyun sağlığında uzun süreli yanlış duruşun boyun düzleşmesine neden olduğunu araştırmanın sonuçları ortaya çıkardı! Tıpta adını servikal lordoz düzleşmesi olarak bildiğimiz bu sorun için adeta tamamen müdahale eden 7 tedavi seçeneği olabileceğini iddia edildi. İşte boyun düzleşmesi nasıl geçer?

Foto - Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer?

Boyun Düzleşmesi Nedir? Boyun düzleşmesi kaba tabiriyle, boynun doğal kıvrımının azalıp düzleşmesidir. Tıpta servikal lordoz düzleşmesi olarak geçer. Omurga yapısı gereği boyun ve bel bölgesinde lordoz yani içe doğru çıkıntı gösterirken, sırt ve kuyruk sokumu bölgesi kifoz yani dışa doğru çıkıntı halindedir. Yanlış duruş, masa başında uzun çalışmalar, travma vb. sebeplerle boyun bölgesindeki içe doğru kıvrımlığın azalıp, düzleşme göstermesi de boyun düzleşmesi olarak isimlendirilir.

Foto - Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer?

Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir? Omurgamız olması gerektiğinden farklı bir şekle kıvrıldığında doğal olarak çevresindeki kasları ve diğer yapıları da farklı yönlere doğru çekerek spazm ve ağrıya sebep olur. Kişiden kişiye ve altta yatan sebeplere göre değişebileceği gibi ağrı omuzlara ya da tüm omurgaya yayılabilmektedir. Sinileri de sıkıştırabileceği için uyuşma ve karıncalanmaya, elektrik çarpar gibi giren ağrıya, baş ağrısı ve mide bulantısına sebep olabilmektedir. Boynunuzdaki kıvrımın azaldığı, daha düşük çene ve başın öne doğru duruşu da belirtilerin arasında yer almaktadır. Fakat düşük derecelerde bunu kendimiz fark edemeyebiliriz. Mutlaka bir fizik tedavi hekimine gidip görüntüleme teknikleri yardımıyla teşhis edilmesi gerekmektedir. Nedenleri Nelerdir? Boyun düzleşmesinin en yaygın nedeni duruş bozukluğudur. Boyun düzleşmesi nedenleri olarak; Uyku halinde ya da gün içerisinde yanlış duruş pozisyonları boyun düzleşmesine sebep olabilmektedir. Sürekli masa başında baş eğik şekilde çalışmak, hareketsizlik, boynu desteklemeyen yastık seçimi gibi sebeplerden olduğu gibi altta yatan başka sebeplerde olabilmektedir. Yaşlanmayla birlikte omurgada meydana gelene dejeneratif süreçler, spor aktiviteleri, kaza vb. sebeplerle ortaya çıkan travmalar, konjenital yani doğuştan gelen ya da doğum sırasında meydana gelen sebepler, bu bölgede meydana gelen tümör veya enfeksiyon yüzünden boyuna yapılan baskı ya da şişlikler de boyun düzleşmesine sebep olabilmektedir. Boyun Düzleşmesi Tedavisi! Belirtilerinden zaten bahsetmiştik. Bu belirtileri kendinizde fark edip fizik tedavi hekimine gittikten sonraki süreçten bahsedelim biraz… Öncelikle doktorunuz sizin tıbbi geçmişinizi ve fiziksel kontrolünüzü yaptıktan sonra röntgen, mr, tomografi gibi çeşitli görüntüleme tetkikleri isteyerek size tanıyı koyacaktır.

Foto - Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer?

Boyun düzleşmesi tedavi yöntemleri; Duruş bozukluklarından kaynaklanıyorsa önce doğru duruş pozisyonları öğrenilmeli boyun, kas ve sinirlerdeki yükleri azaltmak amaçlanmalı. BU ALIŞKANLIKLARDAN EN AZ 1'İ BİLE YETER Düzleşme çok ilerleyip artık kifoza dönüştüyse ve omuriliğe baskı yapıyorsa ya da tümör veya enfeksiyon gibi sebepler varsa cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Ancak bu nadir görülmektedir. Boynu destekleyen ve şeklini koruyan, boyun destekli yastıklar tercih edilmeli. Buz uygulamak ağrınızı azaltırken, sıcak torba uygulaması da kaslarınızı gevşeterek boynunuzu rahatlatıp egzersize hazır hale getirecektir.

Foto - Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer?

Uzmanlar diyor ki; Ergonominizi doğru ayarlamalısınız. Özellikle masa başında çalışan kişilerin oturma pozisyonlarına dikkat etmeleri gerekir. Omurga bir bütün olarak çalışır, sırt veya bel eğriliği aynı zamanda boyun eğriliğini etkiliyor. Bu nedenle dik oturmaya dikkat etmelisiniz. Oturduğunuz sandalye yüksekliği, ayaklarınız yere temas ettiğinde dizler 90 derece açı yapacak yükseklikte olmalı. Sandalyenizin mutlaka bel desteği olmalı ve bilgisayar kullanıyorsanız ekranın üst kısmı kaş hizanızda olmalı. Doktorunuzun vereceği fizik tedavi egzersizlerini mutlaka ama mutlaka uygulamalısınız. Boyun düzleşmesi eğer duruş bozukluklarından kaynaklanıyorsa doğru fizik tedavi egzersizleriyle tedavi edilebilir ve eski haline geri dönebilir. Son olarak evde nazik hareketlerle boyun kaslarını kuvvetlendirici egzersizler yaparak iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

