Boyun sağlığı ve boyun düzleşmesi için 7 tedavi seçeneği! En az 1'i yeter! İşte sırrı: Bakalım nasıl geçer?

Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir? Omurgamız olması gerektiğinden farklı bir şekle kıvrıldığında doğal olarak çevresindeki kasları ve diğer yapıları da farklı yönlere doğru çekerek spazm ve ağrıya sebep olur. Kişiden kişiye ve altta yatan sebeplere göre değişebileceği gibi ağrı omuzlara ya da tüm omurgaya yayılabilmektedir. Sinileri de sıkıştırabileceği için uyuşma ve karıncalanmaya, elektrik çarpar gibi giren ağrıya, baş ağrısı ve mide bulantısına sebep olabilmektedir. Boynunuzdaki kıvrımın azaldığı, daha düşük çene ve başın öne doğru duruşu da belirtilerin arasında yer almaktadır. Fakat düşük derecelerde bunu kendimiz fark edemeyebiliriz. Mutlaka bir fizik tedavi hekimine gidip görüntüleme teknikleri yardımıyla teşhis edilmesi gerekmektedir. Nedenleri Nelerdir? Boyun düzleşmesinin en yaygın nedeni duruş bozukluğudur. Boyun düzleşmesi nedenleri olarak; Uyku halinde ya da gün içerisinde yanlış duruş pozisyonları boyun düzleşmesine sebep olabilmektedir. Sürekli masa başında baş eğik şekilde çalışmak, hareketsizlik, boynu desteklemeyen yastık seçimi gibi sebeplerden olduğu gibi altta yatan başka sebeplerde olabilmektedir. Yaşlanmayla birlikte omurgada meydana gelene dejeneratif süreçler, spor aktiviteleri, kaza vb. sebeplerle ortaya çıkan travmalar, konjenital yani doğuştan gelen ya da doğum sırasında meydana gelen sebepler, bu bölgede meydana gelen tümör veya enfeksiyon yüzünden boyuna yapılan baskı ya da şişlikler de boyun düzleşmesine sebep olabilmektedir. Boyun Düzleşmesi Tedavisi! Belirtilerinden zaten bahsetmiştik. Bu belirtileri kendinizde fark edip fizik tedavi hekimine gittikten sonraki süreçten bahsedelim biraz… Öncelikle doktorunuz sizin tıbbi geçmişinizi ve fiziksel kontrolünüzü yaptıktan sonra röntgen, mr, tomografi gibi çeşitli görüntüleme tetkikleri isteyerek size tanıyı koyacaktır.