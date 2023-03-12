2023-03-12 00:04:40 Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro
Fransız savaş uçağı Rafale savaş uçağının üreticisi Dassault Aviation formülüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı! Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş ettiği 36 Rafale tipi savaş uçağının tamamını teslim aldığı bildirildi. 2022'de aldığı 92 adet olan siparişi 164'e çıkarmak için kolları sıvadı. 92 adet dışında kalan 72 adet Rafale jetinin başta Hindistan, Endonezya ve Fransa'dan gelebileceği tahmin ediliyor. Söz konusu bu anlaşmaların maliyeti ise 30,3 milyar avroya ulaşacak. Hindistan, Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının sonuncusunu da teslim aldı.