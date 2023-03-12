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Dünya
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Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

2023-03-12 00:04:40
Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

Fransız savaş uçağı Rafale savaş uçağının üreticisi Dassault Aviation formülüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı! Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş ettiği 36 Rafale tipi savaş uçağının tamamını teslim aldığı bildirildi. 2022'de aldığı 92 adet olan siparişi 164'e çıkarmak için kolları sıvadı. 92 adet dışında kalan 72 adet Rafale jetinin başta Hindistan, Endonezya ve Fransa'dan gelebileceği tahmin ediliyor. Söz konusu bu anlaşmaların maliyeti ise 30,3 milyar avroya ulaşacak. Hindistan, Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının sonuncusunu da teslim aldı.

#1
Foto - Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

Dassault Aviation, 2022'de sipariş edilen 92 adet Rafale tipi savaş uçağına ek olarak 164'e çıkacağı tahmine edilen sayısı ile tarihi bir satışa imza attı. Diğer siparişlerin ise yakında Hindistan, Endonezya ve Fransa'dan gelebileceği tahmin ediliyor. Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş ettiği 36 Rafale tipi savaş uçağının tamamını teslim aldığı bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Twitter hesabında, Rafale tipi savaş uçağının görüntüsü paylaşıldı. "Paket tamamlandı" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçaktan havada yakıt ikmali yapıldıktan sonra 36 Rafale'den sonuncusunun Hindistan'a indiği belirtildi. Paylaşımın sonunda ise Arapça olarak 'çok teşekkürler' ifadesine yer verildi. sputniknews'in aktardığı haberde: Hint medyası, '4.5 nesil uçak' olan Rafale'lerin yedek parçalarıyla teslim edildiğini duyurdu. Bu arada, Fransa'nın Yeni Delhi Büyükelçisi Emmanuel Lenain de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 36 Rafale uçağının tüm ekipmanlarıyla Hindistan'da olduğunu görmenin gurur verici olduğunu belirtti. Hindistan, şimdiye kadar teslim aldığı 35 Rafale tipi uçak, Batı Bengal eyaletinin Hasimara kenti ile Haryana eyaletinin Ambala kentinde konuşlandırdı. Yeni Delhi yönetimi, 2016'da Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation ile 9.2 milyar dolar değerinde 36 Rafale tipi savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalamış ve ilk 5 savaş uçağının sevkiyatı Temmuz 2020'de yapılmıştı. Fransa daha sonra Rafale savaş uçaklarının bir kısmını parça parça teslim etmişti.

#2
Foto - Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

Rafale savaş uçakları tartışmalara konu oldu Söz konusu uçaklar, Fransa ile anlaşma yapıldığından bu yana Hindistan'da tartışma konusu olmayı sürdürdü. Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunmuştu. Modi hükümeti, Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddetmişti.

#3
Foto - Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

FLAŞ BİR GELİŞME YAŞANDI! 164 ADET RAFALE JETİ İÇİN KOLLAR SIVANDI- Fransız savaş uçağı Rafale, sipariş alımı açısından 2022 yılında rekora imza attı. Fransız grup 9 Mart Perşembe günü yıllık sonuçlarını sunarken, geçen yıl Dassault Aviation avcı uçağının toplam 15,7 milyar avro değerinde 92 adet[Birleşik Arap Emirlikleri için 80, Yunanistan'da 6 ve Endonezya'da 6]sipariş edildiğini duyurdu. Böylece savunma siparişleri portföyü, 21,9 milyar avroluk ihracat dahil olmak üzere 30,3 milyara ulaştı. 31 Aralık itibariyle, Dassault'nun sipariş defterinde 125'i ihracat için ve 39'u Fransa için olmak üzere 164 Rafale olduğu biliniyor. Bu Dassault'un tarihinde benzeri görülmemiş bir rakam olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

RAFALE SİPARİŞLERİ DEVAM EDİYOR Önümüzdeki aylarda, Fransız savaş uçakları için farklı ülkelerden sözleşmelerin geleceği tahmin ediliyor. Sipariş vereceği önceden bilinen Endonezya Hava Kuvvetlerinin ikinci taksitinde bu duruma dahil. Endonezya, Şubat 2022'de 42 adet Rafale satın almak için bir sözleşme imzaladı. Konuya yakın kaynaklara göre Jakarta, Katar'dan 12 Mirage 2000-5 savaş uçağı daha alabilir. Şu anda, Dassault Aviation'ın üretim kapasitesi bir montaj hattı ile sınırlıdır. Ancak şirketin ikinci bir montaj hattı inşa etme planın olmadığı kesinleşti. star'a göre: Bu aşamada bir ay boyunca Rafale üretimini artıracak. Şimdiye kadar ayda iki savaş uçağı üretiyorlarsa, Fransız şirketi ayda üç savaş uçağı üretmeye başlamayı planlıyor. Fransız şirketin planlarına aşina olan kaynaklar, üretim artışının 2024'te gerçekleşeceğini iddia ediyor. 2024'ten sonra Dassault, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 80 savaş uçağı teslim etmesi gerekeceği için üretimi önemli ölçüde artırmak zorunda kalacak. 2027-2030 döneminin Fransız üretici için en yoğun dönem olacağı söyleniyor.

#5
Foto - Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

RAFALE HAKKINDA DETAYLAR- Fransızlar ilk kez 2001 yılında Rafale'yi halka sundu. Bundan önce, prototipler birkaç test uçuşu yaptı. Fransa ve Mısır'ın yanı sıra Hırvatistan, Katar, Yunanistan, Hindistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de onlarla birlikte çalıştı. Rafale'nin maksimum kalkış ağırlığı: 24.500 kg[54.013 lb]. Yüksek irtifalarda uçabileceği maksimum hız 1.912 km/sa[1.188 mph, 1.032 kn]veya Mach 1,8'dir. Ancak daha düşük bir irtifada hızı farklıdır - 1.390 km/s, 860 mph, 750 kn veya Mach 1.1. Uçağın maksimum savaş menzili 1.850 km'dir. Rafale, havadan havaya füzeler, havadan yere füzeler, gemisavar füzeler, radyasyon önleyici füzeler ve çeşitli bomba türleri ile donatıldı. Fransızların yanı sıra, diğer bazı Rafale ihraç versiyonları da dünyanın en iyi havadan havaya füzesi olan MBDA Meteor'u taşıyor.

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