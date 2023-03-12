Fransız savaş uçağı Rafale jeti formülü! Flaş gelişme: Geri sayım başladı, tam 30,3 milyar avro

Dassault Aviation, 2022'de sipariş edilen 92 adet Rafale tipi savaş uçağına ek olarak 164'e çıkacağı tahmine edilen sayısı ile tarihi bir satışa imza attı. Diğer siparişlerin ise yakında Hindistan, Endonezya ve Fransa'dan gelebileceği tahmin ediliyor. Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş ettiği 36 Rafale tipi savaş uçağının tamamını teslim aldığı bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Twitter hesabında, Rafale tipi savaş uçağının görüntüsü paylaşıldı. "Paket tamamlandı" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçaktan havada yakıt ikmali yapıldıktan sonra 36 Rafale'den sonuncusunun Hindistan'a indiği belirtildi. Paylaşımın sonunda ise Arapça olarak 'çok teşekkürler' ifadesine yer verildi. sputniknews'in aktardığı haberde: Hint medyası, '4.5 nesil uçak' olan Rafale'lerin yedek parçalarıyla teslim edildiğini duyurdu. Bu arada, Fransa'nın Yeni Delhi Büyükelçisi Emmanuel Lenain de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 36 Rafale uçağının tüm ekipmanlarıyla Hindistan'da olduğunu görmenin gurur verici olduğunu belirtti. Hindistan, şimdiye kadar teslim aldığı 35 Rafale tipi uçak, Batı Bengal eyaletinin Hasimara kenti ile Haryana eyaletinin Ambala kentinde konuşlandırdı. Yeni Delhi yönetimi, 2016'da Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation ile 9.2 milyar dolar değerinde 36 Rafale tipi savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalamış ve ilk 5 savaş uçağının sevkiyatı Temmuz 2020'de yapılmıştı. Fransa daha sonra Rafale savaş uçaklarının bir kısmını parça parça teslim etmişti.