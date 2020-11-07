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Dünya
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Fransa'da Türklere alçak saldırı! Polis gelmedi

2020-11-07 01:34:25
Fransa'da Türklere alçak saldırı! Polis gelmedi

Fransa'nın kuzey batısındaki Nantes kentinde, Türklere ait dükkan 4 günde 2 kere saldırıya uğradı.

#1
Foto - Fransa'nın kuzey batısındaki Nantes kentinde, Türklere ait bir dükkan ırkçı saldırıya uğradı.

Fransa'nın kuzey batısındaki Nantes kentinde, Türklere ait bir dükkan ırkçı saldırıya uğradı.

#2
Foto - Nantes kentinde yaşayan Y.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta kardeşinin geçen hafta kasap dükkanını bir haftalığına kapattığını söyledi.

Nantes kentinde yaşayan Y.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta kardeşinin geçen hafta kasap dükkanını bir haftalığına kapattığını söyledi.

#3
Foto - Y.B, salı günü işten dönerken kardeşinin dükkanına yazılar yazıldığını fark ettiğini ifade etti.

Y.B, salı günü işten dönerken kardeşinin dükkanına yazılar yazıldığını fark ettiğini ifade etti.

#4
Foto - Y.B, dükkana yazılan yazılar arasında,

Y.B, dükkana yazılan yazılar arasında, "Buradan defolun, evinize dönün", "Yaşasın domuz", Yaşasın Le Pen", "Erdoğan'a ölüm", "Fransa, Fransızlarındır", "Türklere ölüm" mesajlarının yer aldığını aktardı.

#5
Foto - Y.B ayrıca, mesajlar arasında iki destek mesajı olduğunu da kaydetti.

Y.B ayrıca, mesajlar arasında iki destek mesajı olduğunu da kaydetti.

#6
Foto - Nantes bölgesinde 7 yıldır yaşadıklarını belirten Y.B, ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını dile getirdi.

Nantes bölgesinde 7 yıldır yaşadıklarını belirten Y.B, ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını dile getirdi.

#7
Foto -

"Artık yeter!" - Y.B, Fransa'da son dönemde Türklere ve Müslümanlara yönelik baskıların arttığına işaret ederek, "Artık yeter! Biz Türk milleti olarak kimseye ne saldırırız, ne yanlış yaparız. Geliriz işimizi yaparız. Herkes biliyor Türk milletini." dedi.

#8
Foto - Dükkana yazılan yazılardan 2 gün sonra da vitrinlerin kırıldığını vurgulayan Y.B, içeri girildiğini ve her yerin kırılıp döküldüğünü anlattı.

Dükkana yazılan yazılardan 2 gün sonra da vitrinlerin kırıldığını vurgulayan Y.B, içeri girildiğini ve her yerin kırılıp döküldüğünü anlattı.

#9
Foto - Polis 3 kez arandıktan sonra olay yerine geldi Y.B, 3 kez aradıktan sonra polislerin olay yerine geldiğini ve kendilerine

Polis 3 kez arandıktan sonra olay yerine geldi Y.B, 3 kez aradıktan sonra polislerin olay yerine geldiğini ve kendilerine "Bu, bizim için önemli bir olay değil" dediklerini belirtti.

#10
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"Bu muamele zoruma gitti." diyen Y.B. konuyla ilgili şunları söyledi:

#11
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"Türk kökenli olsak da doğma büyüme buralıyım, kimliğimde Fransa vatandaşı yazıyor neticede."

#12
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"Yine de bir şey demedik, saygımızı koruduk. Geldiler, fotoğraf çekip gittiler."

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