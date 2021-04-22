Fransa'da Müslüman öğrenciler Ramazan bereketini paylaştı

EMF'nin, 30 yıl önce kurulduğundan bu yana öğrencilerin başarısını ve gelişimini artırmak için çalıştı-ğını, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri gidermek, ayrımcılıkla mücadele etmek için elinden geleni yap-tığını vurgulayan Kayo, "Müslümanlara ve başörtüsüne yönelik ayrımcılığın yanı sıra cinsiyet ya da ten rengine yönelik ayrımcılıkla da mücadele ediyoruz. Daha adil bir üniversite yaşamı sunmaya çalı-şıyoruz." diye konuştu. Gönüllü Türk üniversite öğrencisi Songül Baş, ekonomi bölümünde okuduğunu, ramazan ayında yemek dağıtımı yapan arkadaşlarına destek olmak için dağıtıma katıldığını anlattı. - "Salgında özellikle yabancı öğrenciler zorlandı" Baş, samimi bir ortamda elinden geldiğince sıkıntılı insanlara yardım edebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek "Ayırt etmeksizin isteyen herkese destek oluyoruz. Önceden isimlerini yaz-dırıp kayıt oluyorlar, sonra da gelip paketlerini alıyorlar." dedi. Salgın döneminde özellikle yabancı ülkeden gelen öğrencilerin daha da zorlandığına işaret eden Baş, ailelerinden uzaktaki arkadaşlarına maddi manevi destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Songül Baş, salgın nedeniyle uzun süredir gidemediği Türkiye'yi çok özlediğini belirterek memleketi-ne selam gönderdi. EMF gönüllülerinden Imene Dabbak da staj yapan bir tıp öğrencisi olduğunu, özellikle ramazan ayın-da yardım dağıtımına destek olmak istediğini dile getirdi. Dabbak, "Özellikle ailelerinden uzakta olan salgın nedeniyle onların yanına gidemeyen yabancı öğ-rencileri ramazanda yalnız bırakmamak önemli." diye konuştu. Stajyer tıp öğrencisi olarak hastanede çalıştığını, pediatri bölümünde olması nedeniyle salgından daha az etkilendiklerini ifade eden Dabbak, buna rağmen hastanelerdeki doluluk nedeniyle birçok randevuyu iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Dabbak, "Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımların dolu olması birçok ameliyatın aylarca erte-lenmesine yol açtı." ifadesini kullandı. - Yardımlar, Müslüman öğrenciler arasında dayanışmayı artırıyor Yemek paketi alanlardan Sihem, yüksek lisans öğrencisi olduğunu, geçen yıl tanıştığı EMF'nin yardı-mından yararlanmak için burada olduğunu anlattı. "EMF, çok güzel işler yapıyor, özellikle kısıtlamalar altında, ramazan ayında. Öğrencilere yemek hazır-lamak ve dağıtmak için buradalar." diyen Sihem, kaldığı yurtta iki gün önce bir gıda kolisi yardımı aldı-ğını ifade etti. Sihem, EMF gibi kurumların Müslüman öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırdığını belirterek "Fran-sa'da İslam dinine mensup öğrenciler olarak azınlıktayız ve bazılarımız ailesinden uzakta. Ramazanda unutulmuş, terk edilmiş gibi hissedip üzülüyoruz. Yurtta ortak mutfakta yemek yapmak da kolay olmuyor." diye konuştu. - "Yardımlar nefes almamızı sağlıyor" İsmini vermek istemeyen muhasebe ve yönetim öğrencisi de ekonomik sıkıntı çektiği bu dönemde, yardımın az da olsa nefes almasını sağladığını söyledi. Salgın nedeniyle iş bulamadıklarını, eğitim ve yüksek kira masraflarını ödemekte zorlandıklarını belir-ten öğrenci, "Alışveriş yapacak bütçemiz olmadığından yardım derneklerinde çare arıyoruz. Şu anda devletten hiçbir yardım alamıyorum, sadece dernek yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyorum." dedi.