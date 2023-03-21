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#1
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından hükümete karşı iki gensoru önergesi verildi. İlk gensoru önergesi, 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle reddedildi. İkinci gensoru önergesi de 94 lehte oy alarak kabul edilmedi.

#2
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

Gensorunun reddedilmesinin ardından göstericiler başkent Paris ve Lyon'da yeniden sokaklara döküldü. Protestocular, kurdukları bariyerleri ve devirdikleri konteynerleri ateşe verdi.

#3
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği protestolarda alev alan konteynerler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Polis tarafından yapılan açıklamada, Paris'teki gösterilerde 240'ı kundaklama nedeniyle olmak üzere toplam 243 kişi gözaltına alındı.

#4
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

#5
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

GÜVEN OYLAMASINI AZ FARKLA KAZANDI Öte yandan Macron hükümeti, sert protestolara neden olan tartışmalı emeklilik yasasına karşı muhalefetin meclise getirdiği güven oylamasını az bir farkla kazandı. Hükümete güvensizlik oyu 278’de kaldı. Eğer 9 oy daha verilseydi yeni bir hükümet için süreç başlayacak ya da ülke seçime gidecekti.

#6
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

İlk güven oylamasının ardından aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’in partisinin ikinci oylama girişimi de başarılı olmadı. Bu sonuçla ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa önünde engel kalmadı.

#7
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

Sol partilerin girişimiyle yapılan ilk güven oylamasının başarısız olması sonrası, bu partilerin vekilleri “Sokakta görüşürüz” yazılı dövizler açtı.

#8
Foto - Fransa yanıyor: Macron kıl payı kurtuldu

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