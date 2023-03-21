GÜVEN OYLAMASINI AZ FARKLA KAZANDI Öte yandan Macron hükümeti, sert protestolara neden olan tartışmalı emeklilik yasasına karşı muhalefetin meclise getirdiği güven oylamasını az bir farkla kazandı. Hükümete güvensizlik oyu 278’de kaldı. Eğer 9 oy daha verilseydi yeni bir hükümet için süreç başlayacak ya da ülke seçime gidecekti.