2024-07-08 02:06:49 Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı
Fransa'da, sol ittifakın seçimi kazanmasının ardından aşırı sağcılar sokaklara indi.
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Fransa'da, sol ittifakın seçimi kazanmasının ardından aşırı sağcılar sokaklara indi.
Ülkenin birçok kentinde taşkınlık çıkaran aşırı sağcılara karşı koymak amacıyla solcular da sokaklara dökülünce karşılıklı çatışmalar başladı.
Olayları kontrol altına almak için çok sayıda polis ve güvenlik personeli görevlendirildi.
Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.
Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.
İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.
Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.
SOL İTTİFAKI SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI
Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, Fransa’nın ana kara topraklarında 18.00’de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde 20.00’de tamamlandı.
Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.
Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu.
İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi.
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