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Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

2024-07-08 02:06:49
Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Fransa'da, sol ittifakın seçimi kazanmasının ardından aşırı sağcılar sokaklara indi.

#1
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Ülkenin birçok kentinde taşkınlık çıkaran aşırı sağcılara karşı koymak amacıyla solcular da sokaklara dökülünce karşılıklı çatışmalar başladı.

#2
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Olayları kontrol altına almak için çok sayıda polis ve güvenlik personeli görevlendirildi.

#3
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

#4
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

#5
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

#6
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

#7
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

SOL İTTİFAKI SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI

#8
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, Fransa’nın ana kara topraklarında 18.00’de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde 20.00’de tamamlandı.

#9
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

#10
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu.

#11
Foto - Fransa yangın yeri! Aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı

İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi.

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