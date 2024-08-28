Fransa ile Rusya savaşın eşiğinde

Telegram, Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor. Öte yandan Batı'nın ikiyüzlü tavrı burada da karşımıza çıkıyor. Öyle ki Pavel Durov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e orta parmak kaldırdığında alkışlayanlar bu kez baskı için gözaltına alıyor. Öte yandan Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsi, Meta platformları için de geçerli... Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.