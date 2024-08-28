Fransa ile Rusya savaşın eşiğinde

GÖZALTI SÜRESİNİ UZATTILAR Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı aldı. Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtilirken Telegram yönetimi, bunun 'saçmalık' olduğunu ve Avrupa Birliği yasalarına uygun hareket ettiklerini dile getirdi. Durov'un gözaltına alınması çok sayıda soru işareti yarattı: İsrail'in dijital şubesi haline dönüşen META platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım görüntüleri, siyonizmi eleştiren kullanıcıların gönderileri anında ortadan kaldırılıyor. Telegram ise İsrail'in yaptığı katliamı, bölgedeki acıları sansürsüz bir şekilde yayınlıyor.