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Fransa algı haberlere doyamıyor Etin kilosuyla öyle bir oynadılar ki!

2023-02-04 08:00:16
Fransa algı haberlere doyamıyor Etin kilosuyla öyle bir oynadılar ki!

“Fransa’da etin kilosu 3,95 euro” notuyla paylaşılan fotoğrafın peşine düştü, algıyı ispatladı. Sosyal medyada fotoğrafı kullanılan etin, tüketim tarihi geçtiği için ucuza satıldığı ortaya çıktı. Fransa’da etin kilosu 18 eurodan başlıyor.

#1
Foto - Fransa algı haberlere doyamıyor Etin kilosuyla öyle bir oynadılar ki!

Fransa'da sözde kilosu 3,95 euro olan et fiyatını araştırıldı ve çok paylaşılan fotoğrafın algı ürünü olduğunu ispatlandı. Bir süpermarket zincirinde satılan etin son tüketim tarihi geçtiği için ve dört paket alınması halinde kilosu 3,95 eurodan verildiği ortaya çıktı. Son tüketim tarihi geçmemiş taze etin kilosu ise Fransa'da 18,95 eurodan başlıyor.

#2
Foto - Fransa algı haberlere doyamıyor Etin kilosuyla öyle bir oynadılar ki!

4 PAKET KAMPANYASI ETİN Fransa'da Türkiye'den ucuz olduğu algısı oluşturmak için yayılan fotoğrafla Fransızlar bile dalga geçerken, sosyal medyada yazılan fiyatların gerçekle hiçbir ilgisi yok. 22 Ocak 2023 tarihinde ambalajlanan ve son tüketim tarihi 26 Ocak 2023 olan et satılamayınca, reyonda kaldı. Süpermarket yetkilileri de kurtlanmak üzere olan eti çöpe atmak yerine, "4 paket alana kilosu 3,95 euro" kampanyasıyla satmaya karar verdi. HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ CHP'Lİ troller ise bu fotoğrafı alıp Fransa'da etin kilosu 3,95 euroymuş algısı oluşturmaya çalıştı. SABAH, Fransa'nın Strasbourg kentinde bir süpermarkete giderek, et fiyatlarını inceledi. Son güncel fiyatlara göre, aynı etin kilosu 18,95 euro ile 25 euro arasında satılıyor. Etlerin reyonda kalmasının sebebi ise fiyatların çok yükselmesi nedeniyle Fransızların alım gücünün düşmesi olarak gösteriliyor.

#3
Foto - Fransa algı haberlere doyamıyor Etin kilosuyla öyle bir oynadılar ki!

ALMANYA'DA YÜZDE 75 ZAM Almanya'da da ülkenin en büyük gazetesi Bild önceki gün manşetten duyurduğu haberinde, et fiyatlarına bir daha yüzde 75 oranında zam geleceğini yazdı. Almanya'da da etin rekor fiyatlara yükselmesi, et tüketimini azalttı. Özellikle Yeşiller Partili bazı siyasiler ise "etsiz yaşama" insanları alıştırmak için etten yapılmayan sosis ve sucuk gibi ürünlere yönelmenin "sağlıklı" olacağını söylemeye başladı. AVRUPA'DA SÜRESİ GEÇEN ÜRÜNLER UCUZA SATILIYOR Trollerin seçim öncesi, "Avrupa'da et Türkiye'den ucuz" algısı yapmak için kullandığı et fotoğrafı, Fransa'da bir markette çekilmiş. Halbuki algı için kullanılan fotoğraftaki et, tüketim tarihi dolduğu için, 4 paket alınması halinde, 3.95 euroya satılıyor. Gerçekte Fransa'da etin kilosu, 18-25 euro arasında değişiyor.

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