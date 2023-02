Fransa algı haberlere doyamıyor Etin kilosuyla öyle bir oynadılar ki!

ALMANYA'DA YÜZDE 75 ZAM Almanya'da da ülkenin en büyük gazetesi Bild önceki gün manşetten duyurduğu haberinde, et fiyatlarına bir daha yüzde 75 oranında zam geleceğini yazdı. Almanya'da da etin rekor fiyatlara yükselmesi, et tüketimini azalttı. Özellikle Yeşiller Partili bazı siyasiler ise "etsiz yaşama" insanları alıştırmak için etten yapılmayan sosis ve sucuk gibi ürünlere yönelmenin "sağlıklı" olacağını söylemeye başladı. AVRUPA'DA SÜRESİ GEÇEN ÜRÜNLER UCUZA SATILIYOR Trollerin seçim öncesi, "Avrupa'da et Türkiye'den ucuz" algısı yapmak için kullandığı et fotoğrafı, Fransa'da bir markette çekilmiş. Halbuki algı için kullanılan fotoğraftaki et, tüketim tarihi dolduğu için, 4 paket alınması halinde, 3.95 euroya satılıyor. Gerçekte Fransa'da etin kilosu, 18-25 euro arasında değişiyor.