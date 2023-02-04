Fransa algı haberlere doyamıyor Etin kilosuyla öyle bir oynadılar ki!

4 PAKET KAMPANYASI ETİN Fransa'da Türkiye'den ucuz olduğu algısı oluşturmak için yayılan fotoğrafla Fransızlar bile dalga geçerken, sosyal medyada yazılan fiyatların gerçekle hiçbir ilgisi yok. 22 Ocak 2023 tarihinde ambalajlanan ve son tüketim tarihi 26 Ocak 2023 olan et satılamayınca, reyonda kaldı. Süpermarket yetkilileri de kurtlanmak üzere olan eti çöpe atmak yerine, "4 paket alana kilosu 3,95 euro" kampanyasıyla satmaya karar verdi. HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ CHP'Lİ troller ise bu fotoğrafı alıp Fransa'da etin kilosu 3,95 euroymuş algısı oluşturmaya çalıştı. SABAH, Fransa'nın Strasbourg kentinde bir süpermarkete giderek, et fiyatlarını inceledi. Son güncel fiyatlara göre, aynı etin kilosu 18,95 euro ile 25 euro arasında satılıyor. Etlerin reyonda kalmasının sebebi ise fiyatların çok yükselmesi nedeniyle Fransızların alım gücünün düşmesi olarak gösteriliyor.