2021-01-17 09:45:01 Fox’un rezil dizisi can çekişiyor
Yahudi menşeili kanalın haftanın her güne yaydığı organize ahlaksız dizileri reytinglerde can çekişmeye devam ediyor.
Yahudi menşeili kanalın haftanın her güne yaydığı organize ahlaksız dizileri reytinglerde can çekişmeye devam ediyor.
Her dizisi ile skandal içeriklere imza atan FOX TV, 3 hafta önce yayına soktuğu yeni dizisi ile tepkilerin odağı haline geldi.
Genç kızların giyim tarzı ile tepki çeken dizi, sosyal medyada çok tepki çekti.
Toplumu medeniyet adı altında kendi bataklığına çekmeye çalışan diziye halk, izin vermedi.
Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit’in oynadığı, reytinglerde sıralamaya giremeyen dizinin 3. Bölümden sonra final yapacağı iddia edildi.
Cuma günleri yayınlanan dizinin yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu.
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