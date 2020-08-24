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FOX TV hiç zaman kaybetmedi! Fatih Portakal'ın yerine gelecek isimle masaya oturdular

2020-08-24 15:55:05
FOX TV hiç zaman kaybetmedi! Fatih Portakal'ın yerine gelecek isimle masaya oturdular

Türkiye karşıtı algı operasyonlarıyla tanınan ana haber sunucusu Fatih Portakal, FOX TV'den istifa etti. Kararını bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Portakal'ın yerine geçecek ismin belli olduğu iddia edildi.

#1
Foto - Fatih Portakal'ın kararının arından açıklama yayınlayan FOX TV'nin Selçuk Tepeli ile masaya oturduğu ve tarafların anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

Fatih Portakal'ın kararının arından açıklama yayınlayan FOX TV'nin Selçuk Tepeli ile masaya oturduğu ve tarafların anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

#2
Foto - İstifa kararının ardından açıklama yapan kanal, Fatih Portakal'a teşekkür etmişti. İşte FOX TV'den yapılan o açıklama:

İstifa kararının ardından açıklama yapan kanal, Fatih Portakal'a teşekkür etmişti. İşte FOX TV'den yapılan o açıklama: "2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz. Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla."

#3
Foto - FOX TV'nin açıklaması sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, ayrılık nedenini şu ifadelerle duyurmuştu:

FOX TV'nin açıklaması sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, ayrılık nedenini şu ifadelerle duyurmuştu: "10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığım FOX Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, "Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

#4
Foto - Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

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