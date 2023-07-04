Fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi

Kentte ziyarete açık 20 lavanta tarlasının olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Bu tarlaların hepsinde özel dekorlar oluşturuldu. İnsanların güzel anılar biriktirmesi için her şey var. En iyi şekilde hizmet sunuyorlar. Lavanta şenliği ve kurum olarak yaptığımız lavanta rotasının tarlalara ulaşımı kolaylaştır ve ziyaretçilerin ilgisini artırdı. İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle milyonlarca insan lavanta tarlalarını gezdi." diye konuştu.