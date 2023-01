Fotoğraf çekmek için geliyorlar! Herkes bu sahipsiz evleri konuşuyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde her mahalle arasında varlıklarını sürdürmeye çalışan, sahipleri tarafından terk edilmiş eski binalar her an çökme tehlikesiyle insanları tehdit eder duruma geldi. Acıların ve mutlulukların yaşandığı evler ilçenin kanayan ama kangrene dönmüş yapıları olarak görülüyor.