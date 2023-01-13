Fotoğraf çekmek için geliyorlar! Herkes bu sahipsiz evleri konuşuyor

Eski tarihi binalar şu anda günübirlik ilçeye gelenlerin fotoğraf çektirdikleri mekanlar olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bazı dizi ve film çekimlerinde de plato olarak kullanılıyor. Gelin ve damatlar da düğün fotoğraflarını deniz manzaralı bu eski binaların önünde çektiriyor. Bölge sakinleri, "Bu değerli evlerin korunmasında sadece yetkililer değil bizler de suçluyuz. Korumakta üzerimize düşeni yaptığımızı söyleyemeyiz. Bazı kişilerin adeta çöplükleri olmuş, gelip geçenler elindeki evsel atığı fırlattığı, duvarlarına gelişi güzel yazıların yazıldığı panolar ve çöplerin atıldığı yerler oldu. Bütün isteğimiz valilik ya da belediyelerin eski evleri ele alarak restore ettirmeleri. Hem kötü görüntü ortadan kalkacak, hem de ilçenin turizmine katkı sağlanmış olacak" dediler.