Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Ford Trucks, ‘Generation F’ vizyonuyla sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm başlattı. Bu vizyonun bir parçası olarak Ford Trucks, otonom sürüş teknolojisinin ağır ticari taşımacılıkta kullanımı için 2020’den bu yana Seviye 4 Otoyol Pilotu teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ford Otosan mühendisleri geliştirdikleri yapay zekâ ve robotik algoritmalarını bütüncül bir yazılım mimarisine entegre ettikten sonra Seviye-4 Otoyol Pilotu geliştirme faaliyetlerini simülasyon ortamında ve trafiğe kapalı otoyolda fiziksel araç üzerinde son bir yıldır test ederek gerekli doğrulamalarını tamamladı. Bu noktada Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmecisi ICA’nın Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) adını verdiği teknolojisinden de yararlanıldı. Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin arttırılması, gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren AUS sayesinde Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu trafiğe kapalı alanda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi. Ford Trucks, geliştirme ve doğrulama çalışmaları sonucunda, bir kamyon sürücüsünün günlük sürüşünün yüzde 90'ını karşılayacak, normal sürüş koşullarında sürücü desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendine yol alabilen bir araç teknolojisi geliştirmiş oldu.