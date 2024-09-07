2024-09-07 16:34:18 Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti
Otomotiv sektörünün dönüşümüne öncülük eden Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ın Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği ve otonom sürüşün önünü açan Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun özel olarak hazırladığı trafiğe kapalı otoyolda test etti. Kamyonların taşımacılık faaliyetlerini otonom gerçekleştirebilmesini sağlayan bu yenilikçi teknoloji daha güvenli, daha verimli ve çevre dostu lojistiğin önünü açıyor.