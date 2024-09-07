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Otomotiv
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Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

2024-09-07 16:34:18
Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Otomotiv sektörünün dönüşümüne öncülük eden Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ın Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği ve otonom sürüşün önünü açan Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun özel olarak hazırladığı trafiğe kapalı otoyolda test etti. Kamyonların taşımacılık faaliyetlerini otonom gerçekleştirebilmesini sağlayan bu yenilikçi teknoloji daha güvenli, daha verimli ve çevre dostu lojistiğin önünü açıyor.

#1
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Otomotiv sektörünün dönüşümüne öncülük eden Ford Otosan'ın bir ilke daha imza attığı Ford Trucks’ın otonom sürüşe olanak sağlayacak Seviye-4 Otoyol Pilotu fonksiyonuna sahip kamyonunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu test etti.

#2
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Yapımını ICA’nın üstlendiği Kuzey Çevre Otoyolu’nda trafiğe kapalı şekilde gerçekleşen test sürüşüne Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, IC Altyapı Grubu Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü Genel Müdürü Alper Akar katıldı. Yapılan test sürüşünde, Ford Trucks’ın Türkiye’de geliştirdiği Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip ilk kamyonu, lojistik merkezler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini, güvenlik sürücüsünün gözetiminde otonom olarak gerçekleştirebilme potansiyelini kanıtladı.

#3
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Artık elektrikli ve otonom araçlar, hayatımızın bir gerçeği. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevre duyarlılığı yerleştiriyoruz.Bu kapsamda tüm ulaşım modlarında mevcut yol kapasitelerini etkin kullanarak; seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz.

#4
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Hiç şüphesiz otoyolumuzda gerçekleştirilecek test sürüşü otonom taşımacılığın gelişmesi açısından önemli bir temel teşkil edecektir. Ülkemizde bir ilk olan bu projenin, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine de öncülük edeceğine inanıyorum. Bu testlerin yapılmasına imkan veren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi İCA’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada geliştirilen bilgi birikimi ve edinilen tecrübenin şimdiden Ford Otosan başta olmak üzere tüm proje paydaşlarına hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

#5
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, “Ford Otosan olarak ağır ticari araç sektöründe dönüştürücü bir adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün, sadece bir yenilikçi teknolojiyi test etmiyor; aynı zamanda, Türkiye’nin mühendislik ve teknoloji alanında ne denli büyük başarılara imza atabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyoruz.

#6
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Bugün burada birlikte olmamıza vesile olan, yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığımız Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisi, bu hedeflere ulaşmak için geliştirdiğimiz en önemli projelerden biridir. Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde, kamyonlarımızın taşımacılık faaliyetlerini tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirebilmesini hedefliyoruz. Ford Otosan olarak, mobilite ekosisteminin geleceğini şekillendiren bu tür yenilikçi çözümlerle, sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.” dedi.

#7
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilen Seviye-4 Otoyol Pilotu; şerit takibi, öndeki araca göre hızı ve mesafeyi ayarlama, yan şeritleri kontrol edip gerektiğinde şerit değiştirme ve ardından tekrar şeridine dönme, dur-kalk manevraları gibi kritik sürüş davranışlarını başarıyla gerçekleştiriyor.

#8
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Seviye-4 Otoyol Pilotu, çekici üzerindeki ileri teknoloji ürünü sensörlerle çevresini algılıyor, hareketlerini planlıyor ve planlanan rota üzerinde aksiyonlarını gerçekleştiriyor. Fonksiyon; algılama, lokalizasyon, çevre modeli, karar verici, sürüş planlama ile kontrolcü gibi yazılım bloklarından oluşuyor.

#9
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Yeni nesil bu teknoloji; verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından pek çok avantaj sunuyor. Lojistikte artan talebe bağlı maliyetleri düşürürken, araçların günlük kullanım süresini artırarak daha yüksek verimlilik sağlıyor. Ayrıca operasyonları optimize ederek, insan hatalarından kaynaklanan kazaları en aza indirmeyi ve yakıt tüketimini yüzde 10’lara varan oranda azaltmayı hedefliyor. Ford Trucks, bu fonksiyon ile ağır ticari araç sürücüsü eksikliğinden kaynaklanan lojistik tedarik sorununa da çözüm getirmeyi amaçlıyor.

#10
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Ford Trucks, ‘Generation F’ vizyonuyla sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm başlattı. Bu vizyonun bir parçası olarak Ford Trucks, otonom sürüş teknolojisinin ağır ticari taşımacılıkta kullanımı için 2020’den bu yana Seviye 4 Otoyol Pilotu teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ford Otosan mühendisleri geliştirdikleri yapay zekâ ve robotik algoritmalarını bütüncül bir yazılım mimarisine entegre ettikten sonra Seviye-4 Otoyol Pilotu geliştirme faaliyetlerini simülasyon ortamında ve trafiğe kapalı otoyolda fiziksel araç üzerinde son bir yıldır test ederek gerekli doğrulamalarını tamamladı. Bu noktada Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmecisi ICA’nın Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) adını verdiği teknolojisinden de yararlanıldı. Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin arttırılması, gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren AUS sayesinde Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu trafiğe kapalı alanda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi. Ford Trucks, geliştirme ve doğrulama çalışmaları sonucunda, bir kamyon sürücüsünün günlük sürüşünün yüzde 90'ını karşılayacak, normal sürüş koşullarında sürücü desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendine yol alabilen bir araç teknolojisi geliştirmiş oldu.

#11
Foto - Ford Otosan’dan Türkiye’de bir ilk daha! Bakan Uraloğlu test etti

Sonraki aşamada, Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu trafiğe açık otoyollarda güvenlik sürücüsü eşliğinde ilk deneme sürüşlerine başlayacak. Bu deneme sürüşleri ile farklı senaryolar tespit edilip analiz edilecek; aynı zamanda, emniyet şeridine yanaşma, gece koşullarında sürüş, kötü hava koşullarına uyum sağlama ve acil durum manevraları gibi yeni davranış setlerinin her aşamada geliştirilmesi de hedeflenecek.

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