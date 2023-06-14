Forbes yayınladı! İşte Türkiye'nin en zengin 10 kişisi...

5- İpek Kıraç Şu anda Koç Holding yönetim kurulu üyesi olan İpek Kıraç'ın geçmişi birçok akademik ve iş hayatı başarısı ile doludur. Birçok alanda çalışmalar yapan İpek Kıraç Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına da girmiştir. Güncel listelere göre 2,9 milyar dolar serveti bulunan İpek Kıraç listemizin 5. sırasının sahibi.