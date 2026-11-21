Borsa İstanbul'da bazı hisselerin değerinin 100 katına kadar yükseldiği manipülasyon ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek bireysel kârları 100 milyon TL'yi aşan 108 kişinin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını talep etti. Savcılığın yazısında portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları üzerinden yapay fiyat artışları oluşturularak haksız kazanç sağlandığı belirtilirken, şüphelilerin taşınmaz, gemi ve hava araçlarının da tespit edilmesi istendi. Daha önce 131 yatırım fonunun TEFAS işlemlerine kapatıldığı soruşturmada, olağan dışı malvarlığı hareketlerinin MASAK'a bildirilmesi talep edilirken 108 kişilik isim listesi de kamuoyuna yansıdı.