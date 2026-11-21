Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin Gümrük Birliği’nin başlangıcından bu yana önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Bolat, “Biz istiyoruz ki kazan-kazan senaryosuyla, bugüne kadarki başarılı 30 yıllık entegrasyona devam edelim. İki taraf da bundan kazançlı. İstihdam, yatırım, ihracat, ithalat, iç pazar, iki taraf da çok iyi noktada ve iki taraf da dış ticaretini büyütüyor. Yani 30 yıl önce Gümrük Birliği’ne başladığımızda karşılıklı ticaretimiz 21 milyar dolar seviyesindeydi. Şimdi 233 milyar dolar. 11 katına çıkmışız. Niye bozmak istiyorsun?” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin iki tarafın rekabet gücünü artırma hedefiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Bolat, “Eğer maksat güçlenmek, rekabetçiliği artırmaksa bunu birlikte yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Avrupalı siyasetçiler bunu anlamayabilir. Onlar prim ödemiyor, fabrika açmıyor, vergi ödemiyor, dükkan çalıştırmıyor, böyle üstten bir karar almaya çalışıyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.