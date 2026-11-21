Düzenlemenin kamu destekleri ve kamu alımları gibi alanlarda Avrupa’da üretilen ürünlere öncelik tanıması, Türkiye’de üretim yapan ve Avrupa pazarına ihracat gerçekleştiren şirketlerin rekabet koşullarını etkileyebilecek bir başlık olarak değerlendiriliyor. Bolat, Berlin’de Türk gazetecilerle yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin bu konuda yaklaşık bir yıldır devlet, hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarıyla birlikte çalışma yürüttüğünü söyledi. Son bir yılda 100’den fazla faaliyet gerçekleştirildiğini belirten Bolat, Avrupa’daki muhataplarına Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun önemini anlattıklarını ifade etti. Bolat, “Ortada büyük bir ekonomik gerçek var. Bir de hukuki haklar var. Bu açıdan tabii dünya öyle bir noktaya geldi ki ne kural kaldı ne düzen kaldı. Erken kalkan, masaya vuran kural belirliyor gibi bir dönemeçteyiz.” dedi.