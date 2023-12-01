  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın “MHP” kararını duyurdu

Ersan Şen'den Özgür Özel çıkışı... Duyanın ağzı bir karış açık kaldı! Demediğini bırakmadı...

Ahmet Hakan bombayı patlattı! Helal olsun sana! Kolpa mı acaba

Bir firma daha yerli kola ve fanta üretti! Fiyatı, Coca Cola'nın market raflarından inmesine sebep olacak

İsmail Kartal ile ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Bu oldu mu şimdi hocam!

Atatürk'e benzeyen kişiye öyle bir teklif geldi ki… Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bunlar çıldırmış olmalı

Tayyip Erdoğan’dan flaş karar! O bomba isim, bakın hangi göreve getirildi

İsrail katliama hazırlanıyor, skandal harita: İşaretli yerleri terk edin

12 milyon liralık yasadışı bahis oynamış! Herkes “kim bu sanatçı” diye merak etti! Onu kod adı ele verdi

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Ekonomi
24
Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

2023-12-01 11:13:56
Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi geliyor. 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası refah payı hariç emekli zammı kesinleşecek. Bakan Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesi başta olmak üzere milyonların alım gücünü artıracak adımlar için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Öte yandan Ocak 2024 emekli ve memur zammı için 5. veri TÜİK tarafından Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak. Öte yandan 15 ekonomistin katılımıyla enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu? SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte hesaplanan rakamlara göre en düşük emekli maaşı dahil ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...

#1
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Ocak 2024 emekli ve memur zammı için 5. veri TÜİK tarafından Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak. Öte yandan 15 ekonomistin katılımıyla enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu?

#2
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Sabah'ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, 4 Aralık Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Öte yandan Kasım ayı enflasyon beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

#3
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi için ekonomistlerin tahmini belli oldu. Ekonomistler Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Yine ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

#4
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanması sonrası emekli ve memur zammı için 5 aylık fark belli olacak. 15 ekonomistle gerçekleştirdiği yüzde 3,68'lik Kasım ayı enflasyon beklentisine göre 5 aylık emekli ve memur zammı tablosu aşağıdaki gibi olacak:5 aylık enflasyon oranı beklentisi yüzde 34,17Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı beklentisi yüzde 34,175 aylık memur enflasyon farkı beklentisi yüzde 26,57Memur toplu sözleşme zammı yüzde 155 aylık memur zammı beklentisi yüzde 45,56

#6
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verisini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Bundan sonra refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için nihai rakamlar belli olacak.

#7
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

2024 yıl başında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklar için de düzenleme yapılacak. 2022 Aralık ayında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 yıl başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Böylece emeklilerin taban aylığındaki artış 1 yılda yüzde 114'ü aştı.Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Bu rakamın altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.

#8
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Burada nihai rakam bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Bakan Şimşek çalışmayı Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.

#9
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın 2023'ün son enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Bu oran refah payı hariç emekli maaşı zammını ifade ediyor.Burada her şey beklentilere göre ilerlerse yüzde 29,96'lık bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,46'lık bir zam oranı söz konusu olacak.

#10
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Vedat Işıkhan'a gerekli teknik çalışmayı tamamlaması yönünde, Bakan Şimşek'e de bütçe sınırlarının emekliler için sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. Erdoğan, Ocak zammı için parolayı 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' olarak belirledi.

#11
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı Ocak ayında yüzde 15 olacak.Memurlar, toplu sözleşmenin yanında enflasyon farkını maaşlarına yansımış bir şekilde görecek.

#12
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Memur zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.Memur zammı Ocak döneminde emekli refah payı için de önemli bir referans değer olarak masada olacak.

#13
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

erkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı: 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76 Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96 Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 6 aylık memur zammı yüzde 49,46

#14
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-12 puan daha üzerinde olacak. Emeklilerin zam oranının memurların altında kalmaması için bütçe çalışması gerçekleşiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı masada bulunuyor. Kabaca emekli zammı için yüzde 40, 45 ve 50 oranı gündeme gelecek.

#15
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Refah payı hariç beklenen enflasyon rakamlarıyla örnek bir hesap yapacak olursak;10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı refah payı hariç yüzde 37,76'lık hesaplanan rakamlara göre 13.776 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.327 TL'yi görecek.

#16
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Burada emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Örneğin refah payı ile beraber yüzde 50'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması durumunda emekli maaşı tablosu şöyle olacak:

#17
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

KÖK MAAŞ (TL) 6.000, P ZAMLI 9.000, NK ÖDEME 360, TOPLAM MAAŞ 9.360, HESABA YATACAK TUTAR 10.000. KÖK MAAŞ (TL) 6.250, P ZAMLI 9.375, NK ÖDEME 375, TOPLAM MAAŞ 9.750, HESABA YATACAK TUTAR 10.000. KÖK MAAŞ (TL) 6.500, P ZAMLI 9.750, NK ÖDEME 390, TOPLAM MAAŞ 10.140, HESABA YATACAK TUTAR 10.140.

#18
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

KÖK MAAŞ (TL) 6.750, P ZAMLI 10.125, NK ÖDEME 405, TOPLAM MAAŞ 10.530, HESABA YATACAK TUTAR 10.530. KÖK MAAŞ (TL) 7.000, P ZAMLI 10.500, NK ÖDEME 420, TOPLAM MAAŞ 10.920, HESABA YATACAK TUTAR 10.920. KÖK MAAŞ (TL) 7.250, P ZAMLI 10.875, NK ÖDEME 435, TOPLAM MAAŞ 11.310, HESABA YATACAK TUTAR 11.310.

#19
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

KÖK MAAŞ (TL) 7.500, P ZAMLI 11.250, NK ÖDEME 450, TOPLAM MAAŞ 11.700, HESABA YATACAK TUTAR 11.700. KÖK MAAŞ (TL) 7.750, P ZAMLI 11.625, NK ÖDEME 465, TOPLAM MAAŞ 12.090, HESABA YATACAK TUTAR 12.090. KÖK MAAŞ (TL) 8.000, P ZAMLI 12.000, NK ÖDEME 480, TOPLAM MAAŞ 12.480, HESABA YATACAK TUTAR 12.480.

#20
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

KÖK MAAŞ (TL) 8.250, P ZAMLI 12.375, NK ÖDEME 495, TOPLAM MAAŞ 12.870, HESABA YATACAK TUTAR 12.870. KÖK MAAŞ (TL) 8.500, P ZAMLI 12.750, NK ÖDEME 510, TOPLAM MAAŞ 13.260, HESABA YATACAK TUTAR 13.260. KÖK MAAŞ (TL) 8.750, P ZAMLI 13.125, NK ÖDEME 525, TOPLAM MAAŞ 13.650, HESABA YATACAK TUTAR 13.650.

#21
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

KÖK MAAŞ (TL) 9.000, P ZAMLI 13.500, NK ÖDEME 540, TOPLAM MAAŞ 14.040, HESABA YATACAK TUTAR 14.040. KÖK MAAŞ (TL) 9.250, P ZAMLI 13.875, NK ÖDEME 555, TOPLAM MAAŞ 14.430, HESABA YATACAK TUTAR 14.430. KÖK MAAŞ (TL) 9.500, P ZAMLI 14.250, NK ÖDEME 570, TOPLAM MAAŞ 14.820, HESABA YATACAK TUTAR 14.820.

#22
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

KÖK MAAŞ (TL) 9.750, P ZAMLI 14.625, NK ÖDEME 585, TOPLAM MAAŞ 15.210, HESABA YATACAK TUTAR 15.210. KÖK MAAŞ (TL) 10.000, P ZAMLI 15.000, NK ÖDEME 600, TOPLAM MAAŞ 15.600, HESABA YATACAK TUTAR 15.600. 42Emekli aylığına ve memur maaşına kök ücret, refah ve payı zam müjdesi İşte yeni zamlı maaşlar... KÖK MAAŞ (TL) 10.250, P ZAMLI 15.375, NK ÖDEME 615, TOPLAM MAAŞ 15.990, HESABA YATACAK TUTAR 15.990. KÖK MAAŞ (TL) 10.500, P ZAMLI 15.750, NK ÖDEME 630, TOPLAM MAAŞ 16.380, HESABA YATACAK TUTAR 16.380. KÖK MAAŞ (TL) 10.750, P ZAMLI 16.125, NK ÖDEME 645, TOPLAM MAAŞ 16.770, HESABA YATACAK TUTAR 16.770.

#23
Foto - Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

KÖK MAAŞ (TL) 11.000, P ZAMLI 16.500, NK ÖDEME 660, TOPLAM MAAŞ 17.160, HESABA YATACAK TUTAR 17.160. KÖK MAAŞ (TL) 11.250, P ZAMLI 16.875, NK ÖDEME 675, TOPLAM MAAŞ 17.550, HESABA YATACAK TUTAR 17.550. KÖK MAAŞ (TL) 11.500, P ZAMLI 17.250, NK ÖDEME 690, TOPLAM MAAŞ 17.940, HESABA YATACAK TUTAR 17.940. KÖK MAAŞ (TL) 11.750, P ZAMLI 17.625, NK ÖDEME 705, TOPLAM MAAŞ 18.330, HESABA YATACAK TUTAR 18.330. KÖK MAAŞ (TL) 12.000, P ZAMLI 18.000, NK ÖDEME 720, TOPLAM MAAŞ 18.720, HESABA YATACAK TUTAR 18.720. KÖK MAAŞ (TL) 12.250, P ZAMLI 18.375, NK ÖDEME 735, TOPLAM MAAŞ 19.110, HESABA YATACAK TUTAR 19.110. KÖK MAAŞ (TL) 12.500, P ZAMLI 18.750, NK ÖDEME 750, TOPLAM MAAŞ 19.500, HESABA YATACAK TUTAR 19.500. KÖK MAAŞ (TL) 12.750, P ZAMLI 19.125, NK ÖDEME 765, TOPLAM MAAŞ 19.890, HESABA YATACAK TUTAR 19.890. KÖK MAAŞ (TL) 13.000, P ZAMLI 19.500, NK ÖDEME 780, TOPLAM MAAŞ 20.280, HESABA YATACAK TUTAR 20.280.

Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...
Gündem

Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler! TT bile olmadı...

Sözcü yazarı Uğur Dündar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi esen rüzgarından eser kalmadığını ima etti.
MSBMSB'nin Eurofighter talebi sonrası o isim ilgili şok haberi verdi! Almanya'dan dikkat çeken çıkış: Değişiklik şart
Teknoloji

MSBMSB'nin Eurofighter talebi sonrası o isim ilgili şok haberi verdi! Almanya'dan dikkat çeken çıkış: Değişiklik şart

Milli Savunma Bakanlığı'nın almak istediği 40 adet Eurofighter savaş uçağının satışına örtülü şekilde karşı çıkan Almanya'yı ikna çabaları s..
Terör sevici Türk Tabipler Birliği hakkında flaş karar: Görevden alındılar!
Gündem

Terör sevici Türk Tabipler Birliği hakkında flaş karar: Görevden alındılar!

Terör örgütü PKK sempatizanı Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı..
Ünlü milyarderin devasa gemisi her yere demirleyemiyor!
Dünya

Ünlü milyarderin devasa gemisi her yere demirleyemiyor!

Amazon'un kurucusu ünlü milyarder Jeff Bezos'un mega yatının günlük bakımının 137 bin dolar olduğu belirtildi.
CHP ve HDP'nin tezkere hüsranı! Mehmetçik 1 yıl daha Libya'da!
Gündem

CHP ve HDP'nin tezkere hüsranı! Mehmetçik 1 yıl daha Libya'da!

Türk askerinin Libya’daki görev süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Suriye-I..
Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu
Dünya

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

İsrail’in esir takası kapsamında dün serbest bıraktığı 47 yaşındaki yazar Lama Khater yaptığı açıklamada, “Yakılmakla, tecavüzle ve Gazze Şe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23