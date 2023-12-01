Flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular… İşte yeni zamlı maaşlar... Duyan kulaklarına inanamadı

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi geliyor. 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası refah payı hariç emekli zammı kesinleşecek. Bakan Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesi başta olmak üzere milyonların alım gücünü artıracak adımlar için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Öte yandan Ocak 2024 emekli ve memur zammı için 5. veri TÜİK tarafından Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak. Öte yandan 15 ekonomistin katılımıyla enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu? SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte hesaplanan rakamlara göre en düşük emekli maaşı dahil ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...