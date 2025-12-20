Flaş gelişme: Yayıncı kuruluşla ipler gerildi! Yeni dönemde Süper Lig maçlarını kim yayınlayacak?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu sadece rakamlar üzerinden değil, sergilenen "tutum" üzerinden de uyardı. Özellikle Anadolu kulüplerine yapılan haksızlıklara ve büyük takımlara gösterilen toleransın yayınlar sırasında adil dağıtılmamasına isyan etti: - beIN SPORTS yetkililerini uyardım. Yayın hakkı ebediyen onların değil. Önümüzde ihale var; kim, kimle, ne yapıyor hesabını sorarız.