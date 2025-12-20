Flaş gelişme: Yayıncı kuruluşla ipler gerildi! Yeni dönemde Süper Lig maçlarını kim yayınlayacak?

  • İSTANBUL
Süper Lig mevcut 182 milyon dolar’lık naklen yayın geliriyle Portekiz, Hollanda ve Belçika’nın üzerinde büyük 5 ligin ardından 6'ncı sırada. Ancak Avrupa’nın 5 büyük ligiyle makas kapanmayacak derecede açıldı. 2026-27 sezonu sonunda bitecek olan sözleşme öncesinde, Galatasaray başta olmak üzere pek çok kulüp ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu naklen yayın konusunda mesajlarını sertleştirdi.

Türk futbolu 2026 yılında yapılacak yeni naklen yayın ihalesi için geri sayıma geçti. Mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile kulüpler ve TFF arasındaki ipler bir kez daha gerildi.

2026-27 sezonu sonunda bitecek olan sözleşme öncesinde, Galatasaray başta olmak üzere pek çok kulüp ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sert mesajlar verdi.

Türk futbolunun marka değeri sık sık tartışılırken yayın gelirlerindeki önlenemez düşüş rakamlara da yansıdı. 2016 yılında 500 milyon dolar seviyesinde olan yayın bedeli bugün 182 milyon Dolar seviyesinde. Yönetici İbrahim Hatipoğlu durumu şu çarpıcı rakamla özetledi: - Geçtiğimiz dönem 126 milyon TL olan yayın gelirimiz, bu dönem 100 milyon TL’ye düştü. !’lik bir azalma söz konusu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu sadece rakamlar üzerinden değil, sergilenen "tutum" üzerinden de uyardı. Özellikle Anadolu kulüplerine yapılan haksızlıklara ve büyük takımlara gösterilen toleransın yayınlar sırasında adil dağıtılmamasına isyan etti: - beIN SPORTS yetkililerini uyardım. Yayın hakkı ebediyen onların değil. Önümüzde ihale var; kim, kimle, ne yapıyor hesabını sorarız.

Türkiye, mevcut 182 milyon Dolar’lık geliriyle Portekiz, Hollanda ve Belçika’nın üzerinde yer alıyor... büyük 5 ligin ardından 6'ncı sırada. Fotospor'a göre; Ancak Avrupa’nın 5 büyük ligiyle makas kapanmayacak derecede açıldı.

İngiltere: 1.9 Milyar Dolar Fransa (5'inci Sırada): 582 Milyon Dolar Türkiye: 182 Milyon Dolar

Geçmişte pandemi ve ekonomik kriz bahaneleriyle indirim talep eden beIN SPORTS’a karşı kulüplerin güveni sarsılmış durumda. 2026 yılındaki ihalede, TFF'nin daha önce devre dışı kalan Saran Medya gibi güçlü alternatifleri masaya davet etmesi ve yayıncılıkta "tekelleşmeye" son vermesi gündemde.

Yayın geliri pastasının küçülmesi kulüpleri yayıncı kuruluşa muhtaç olmaktan çıkarmaya zorladı. Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere tüm takımlar nakit akışını sağlamak için alternatif kaynaklara yöneldi. Mağazacılık, gayrimenkul ve sponsorluklarla yayın geliri kaybını telafi etmeye çalıştı.

