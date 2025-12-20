Haber Merkezi Giriş Tarihi: Flaş gelişme: Yayıncı kuruluşla ipler gerildi! Yeni dönemde Süper Lig maçlarını kim yayınlayacak?
Süper Lig mevcut 182 milyon dolar’lık naklen yayın geliriyle Portekiz, Hollanda ve Belçika’nın üzerinde büyük 5 ligin ardından 6'ncı sırada. Ancak Avrupa’nın 5 büyük ligiyle makas kapanmayacak derecede açıldı. 2026-27 sezonu sonunda bitecek olan sözleşme öncesinde, Galatasaray başta olmak üzere pek çok kulüp ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu naklen yayın konusunda mesajlarını sertleştirdi.