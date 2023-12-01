2023-12-01 12:03:16 Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın “MHP” kararını duyurdu
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen ve detayları bir hayli merak edilen görüşmenin ayrıntılarını köşesine taşıdı. “Benim edindiğim izlenime göre; AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri olumlu sonuçlandı. MHP’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağı, AK Parti’nin adayını destekleyeceği söyleniyor” diyen Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti: