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Medya
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Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın "MHP" kararını duyurdu

2023-12-01 12:03:16
Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın “MHP” kararını duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen ve detayları bir hayli merak edilen görüşmenin ayrıntılarını köşesine taşıdı. “Benim edindiğim izlenime göre; AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri olumlu sonuçlandı. MHP’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağı, AK Parti’nin adayını destekleyeceği söyleniyor” diyen Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın "MHP" kararını duyurdu

“Siyaset iki önemli görüşmeye kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli dün görüştüler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise bugün bir araya gelecekler. Gündemde yaklaşan yerel seçimler nedeniyle hayati bir konu haline gelen ittifak konusu var. Önce Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değinmek istiyorum. BİR HAFTA BEKLENDİ AK Parti ile MHP heyetlerinin çalışmaları tamamlandı. Zaten Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi geçen hafta bekleniyordu. AK Parti MYK toplantısında MHP ile yürütülen ittifak çalışmalarının sonuna gelindiği bilgisi verildiği için Erdoğan, Bahçeli ile görüşmeyi bu haftaya bıraktı. “Heyetler çalışmalarını tamamlasın. Biz Devlet Bey’le bir araya gelir. Son kararı veririz” dediği söyleniyor.

#2
Foto - Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın "MHP" kararını duyurdu

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YAPILACAK Benim edindiğim izlenime göre; AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri olumlu sonuçlandı. MHP’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağı, AK Parti’nin adayını destekleyeceği söyleniyor. Zaten Bahçeli grup toplantısında, “Cumhur İttifakı, İstanbul ve Ankara’da zilleti savurup indirecektir” dedi. MHP’nin favori olduğu yerlerde AK Parti aday çıkarmayacak. Geçen seçimde yapılan ittifakı andırıyor. İlçe bazlı detayları ise ancak heyetler biliyor. (…)”

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