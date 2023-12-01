Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın “MHP” kararını duyurdu

“Siyaset iki önemli görüşmeye kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli dün görüştüler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise bugün bir araya gelecekler. Gündemde yaklaşan yerel seçimler nedeniyle hayati bir konu haline gelen ittifak konusu var. Önce Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değinmek istiyorum. BİR HAFTA BEKLENDİ AK Parti ile MHP heyetlerinin çalışmaları tamamlandı. Zaten Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi geçen hafta bekleniyordu. AK Parti MYK toplantısında MHP ile yürütülen ittifak çalışmalarının sonuna gelindiği bilgisi verildiği için Erdoğan, Bahçeli ile görüşmeyi bu haftaya bıraktı. “Heyetler çalışmalarını tamamlasın. Biz Devlet Bey’le bir araya gelir. Son kararı veririz” dediği söyleniyor.