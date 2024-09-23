Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Eğer yalanlama geçilmeseydi “ciddiye alınmadı" denilecekti. Ancak şimdi basit bir dedikodu ve yalan haber, ciddi bir hal aldı. Camiada sorgulanan ise "Fenerbahçe’nin dinamizmini nasıl bir kadar kaybettiği" oldu. Her türlü tepkide geç kalınması oldu. Başkan Ali Koç'un iletişim birimini ve danışmanlarını gözden geçirmesi gerektiği savunuldu.