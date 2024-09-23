2024-09-23 12:23:05 Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?
Fenerbahçe, Galatasaray'a yenildi. Mourinho basın toplantısına katılmadı. Dahası statdan kendi arabasıyla ayrıldı. Bütün bu olanlardan sonra ortaya 'Ali Koç devre arasında soyunma odasına girdi, Mourinho ile gerilim yaşandı' dedikoduları ortaya çıktı. Kulüp bu dedikoduyu ciddiye bile almadı diye düşünüldü. Ancak yaklaşık 20 saat sonra yalanladı. 'Maden haber ciddiye alınacaktı, neden bu kadar beklendi' sorusu akıllara geldi. Ali Koç'un iletişim biriminde ve danışmanlarında sıkıntı olduğu algısı güçlendi.