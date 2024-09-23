  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyadaki üretimin 70'i 11 ülkede! Aralarında Türkiye'de var!

Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Kadıköy’de büyük felakete ramak kala… Tribünler iflas etti: Olanlar yandı kesin…

Yunanistan Konsolosluğu önüne siyah çelenk

Chery OMODA 5 PRO, gençliğin estetik anlayışını son teknoloji donanımlarıyla yansıtıyor!

Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Tüm senaryo onların elinden geldi! Tiye aldılar: Senaryo çok sağlamdı: Duyunca deliye dönecekler...

Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

Sokaklarda yaşıyor! Kemal amcanın hayali gerçek oldu
Spor
8
Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

2024-09-23 12:23:05
Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Fenerbahçe, Galatasaray'a yenildi. Mourinho basın toplantısına katılmadı. Dahası statdan kendi arabasıyla ayrıldı. Bütün bu olanlardan sonra ortaya 'Ali Koç devre arasında soyunma odasına girdi, Mourinho ile gerilim yaşandı' dedikoduları ortaya çıktı. Kulüp bu dedikoduyu ciddiye bile almadı diye düşünüldü. Ancak yaklaşık 20 saat sonra yalanladı. 'Maden haber ciddiye alınacaktı, neden bu kadar beklendi' sorusu akıllara geldi. Ali Koç'un iletişim biriminde ve danışmanlarında sıkıntı olduğu algısı güçlendi.

#1
Foto - Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 3-1'lik Galatasaray hezimetinden sonra "Okan Buruk'un basın toplantısı uzadığı için" basın toplantısına katılmadığı açıklandı. Bu watsapp gazetecilerine servis edilen resmi açıklama… Ancak Mourinho’nun stattan kendi arabasıyla ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sonra da gündeme, “Ali Koç devre arasında soyunma odasına indi. Takımının oyununu eleştirdi. Mourinho ile tartıştı” dedikoduları düştü.

#2
Foto - Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Bu dedikodu Cumartesi akşamı maçtan sonra ortaya atıldı. Tüm Pazar günü sosyal medya bu yalanla çalkalandı. Fenerbahçe yalanlama geçmek için 17:00’ye kadar bekledi. Dedikodunun yayılmasından neredeyse 20 saat sonra açıklama geldi.

#3
Foto - Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Fenerbahçe’nin bu dedikoduyu yalanlaması mı normaldi, yoksa görmezden mi gelmesi?.. yapılan resmi açıklamaya göre Ali Koç bahsedilen devre arasında yönetim locasından hiç ayrılmadı.

#4
Foto - Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Peki böyle bir durumla ilgili Koç’un neden bir fotoğrafı paylaşılmadı? Dedikodu yalanlanması için uğraşıldı.

#5
Foto - Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

YALANA BİR CİDDİYET KAZANDIRILDI

#6
Foto - Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Ya da yönetim locasında bulunan bir kişi basit bir sohbet bilgisi vermedi. Ya da herhangi birisi (iletişim biriminde görevli biri, danışman, yönetici v.s) basit bir tweet atıp, “başkan bizimle çay içerken ışınlanmış, Mourinho ile kavga etmeye gitmiş” gibisinden dalga geçen bir tweet atmadı. Konu hemen kapatılmadı.

#7
Foto - Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Eğer yalanlama geçilmeseydi “ciddiye alınmadı" denilecekti. Ancak şimdi basit bir dedikodu ve yalan haber, ciddi bir hal aldı. Camiada sorgulanan ise "Fenerbahçe’nin dinamizmini nasıl bir kadar kaybettiği" oldu. Her türlü tepkide geç kalınması oldu. Başkan Ali Koç'un iletişim birimini ve danışmanlarını gözden geçirmesi gerektiği savunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!
Siyaset

Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, Ekrem İmamoğlu'nu..
Müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı! Dev banka için iflas alarmı
Ekonomi

Müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı! Dev banka için iflas alarmı

ABD'deki New York Community Bancorp (NYCB) bankası, ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalınca bunu duyan müşteriler apar topar paralarını ..
Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
Dünya

Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu karşısında büyük bir mücadele veren İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir İsra..
Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı
Gündem

Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaştan dolayı başka ülkelere kaçan Suriyeliler için genel af çıkardı.
Uzmanlar O 4 il için uyardı: Kuvvetli yağış uyarısı! Hemen önleminizi alın!
Yaşam

Uzmanlar O 4 il için uyardı: Kuvvetli yağış uyarısı! Hemen önleminizi alın!

Meteoroloji'den uzmanlar uyardı: Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kardeş ülke Azerbaycan terör hedeflerine karşı TRLG-230 füzesini kullandı
Gündem

Kardeş ülke Azerbaycan terör hedeflerine karşı TRLG-230 füzesini kullandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ROKETSAN'ın ürettiği topçu roketi TRLG-230'un hedefini imha ettiği görüntüleri paylaştı. Tespit ettiği hedefi e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23