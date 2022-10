Fiyatı yüzde 100 arttı! Üreticinin yüzü gülüyor

Yüzde 90'ı ihraç ediliyor Bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Genç, Döşemealtı’nın tarımsal alanda markası olan ’Hicaz’ narının Türkiye’nin her iline gittiği gibi dünyanın her noktasına da ihracatının yapıldığına dikkati çekti. Genç, yüzde 90’ı ihracata giden narda rekoltenin yıllık 30 ile 40 bin ton arasında değişebildiğini kaydetti. Narın özellikle Döşemealtılı üreticinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Genç, "Fiyatlar kilo başına 8 ile 10 TL arasında bahçeden alınıyor. Yıllık ortalaması çok ciddi bir bütçede Döşemealtı halkına kalıyor. Bu yıl verimlilik çok iyi, ağırlıklı Avrupa’ya ihracat yapılmakta. Bunun içerisinde Rusya ve diğer ülkeler de var. Türkiye’nin en kaliteli, hem renk olarak hem aroma olarak hem de kozmetik sanayi için Hicaz narı dediğimiz narımız bütün alanlarda kullanılıyor. Marka değeri her geçen yıl katlanarak büyüyor. Bizde belediye olarak mümkün olduğu kadar tarım alanlarımızı üst planlarda koruyarak, özellikle narımızı ve zeytinimizi daha da geliştirmek ve üreten bir Türkiye olmadan bu krizlerden çıkmanın yolu olmayacağının bilinci ile bölgemizdeki üreticimizin her daim yanındayız" diye konuştu.