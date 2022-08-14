  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
4
Fiyatı gram altınla yarışıyor!

2022-08-14 13:08:36
Fiyatı gram altınla yarışıyor!

Kocaeli'de kilosu 800 ile 1000 TL'den alıcı bulan kuru bamya, fiyatıyla adeta gram altınla yarışıyor.

#1
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor!

Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu 800 ile 1000 TL arasında satılıyor.

#2
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor!

Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda 40 TL'den satışa sunulurken, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

#3
Foto - Fiyatı gram altınla yarışıyor!

"MAHSUL AZ ÇIKINCA FİYATLAR YÜKSELİYOR" Dükkanında kuru bamya satan aktar Emin Özcan, "Elimizde geçen senenin mahsulleri var. Bu nedenle kuru bamyayı 800-1000 lira arasında müşterilerimize veriyoruz. Yeni sezonda bize gelişinin 1000 lira olacağını bekliyoruz, tabii bunu zaman gösterecek. 800 TL'ye mi satarız yoksa bin 250 TL'ye mi satarız, arz-talep mahsulün durumuna bağlı. Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Genelde bilinçli insanlar dizlerdeki sıvı kaybına ve diz ağrılarına iyi geldiğinden dolayı kuru bamya tohumunu tüketiyorlar. Bunun yanı sıra vücuda faydalı olduğundan dolayı bamya çiçeğini et ile harmanlayarak yemek yapıyorlar" dedi.

HÜDA PAR’dan
Aktüel

HÜDA PAR’dan "adli tatil" önerisi

İstatistiklere göre, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının %60’ı uzun yargılama şikâyeti ile yapılan başvurular hakkında olurken, HÜDAPAR..
Hadise'nin eşinden 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki: Ulan bir bitmediniz!
Gündem

Hadise'nin eşinden 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki: Ulan bir bitmediniz!

Şarkıcı Hadise'nin eşi iş adamı Mehmet Dinçerler, katıldığı bir programda "Başörtülü psikolog olmaz" diyen 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e ..
'Kalp krizi fırtınası' Artışa koronavirüs aşısı mı sebep oldu?
Gündem

'Kalp krizi fırtınası' Artışa koronavirüs aşısı mı sebep oldu?

Bir süredir ülke genelinde kalp krizi vakalarının artış gösterdiği iddia edilirken, bazı çevreler koronavirüs aşılarının kalp krizini tetikl..
Fransa'nın 9 yıllık işgali sona erdi! Tamamen terk ettiler
Dünya

Fransa'nın 9 yıllık işgali sona erdi! Tamamen terk ettiler

Sömürgeci geçmişe sahip Fransa, Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan askeri güçlerinden son birimin de ülkeyi terk ettiğini ilan e..
Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı
Siyaset

Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı

Komünist Erkan Baş, 15-20 gün içerisinde üçüncü ittifakın duyurulacağını açıkladı.
Sanıldığı gibi değilmiş! Babet ayakkabıda büyük tehlike
Sağlık

Sanıldığı gibi değilmiş! Babet ayakkabıda büyük tehlike

Yazları babet ayakkabılar çok sık tercih ediliyor. Peki babet ayakkabılar sanıldığı kadar masum mu? Fizyoterapist Fatma Nur Şirin, konuyla i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23