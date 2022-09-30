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Ekonomi
7
Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

2022-09-30 11:14:30
Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Malatya'daki kayısı fiyatları iki kat artarken talep inanılmaz artmış durumda.

#1
Foto - Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Malatya’nın dünyaca ünlü doğal kayısısı bir önceki yıla göre iki kat artan fiyatına rağmen yoğun talep görüyor. Daha çok iç piyasada tüketilen ürünün kilogramı ise 100 ila 150 TL arasında satışa sunuluyor.

#2
Foto - Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da kayısı esnafının yüzü gülüyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) iki yıl önce kuru kayısı alımı yapmaya başlamasıyla birlikte oluşan fiyat istikrarı hem üreticiyi hem de esnafı memnun ederken, halk arasında gün kurusu olarak bilinen doğal kayısı ise yoğun talep görüyor.

#3
Foto - Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Kalp, astım, bronşit, mide rahatsızlığı başta olmak üzere birçok hastalığa da iyi geldiği bilinen doğal kayısının fiyatı geçen yıla göre iki katına da çıkmış olsa da vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

#4
Foto - Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Doğal kayısı fiyatlarının geçen yıla oranla iki kat daha arttığını kaydeden Şire Pazarı esnafından Tolgahan Çakır, "Kayısı satımında gün kurusu kayısısı daha çok ön planda. Çok satış yapıyoruz. Fiyatlar kaliteye göre değişirken, gün kurusu doğal olduğu için insanlar daha çok rağbet ediyor. Geçen yıl jumbo gün kurusunu 70-80 TL civarında satıyorduk, bu yıl ise 150 TL’ye kadar satıyoruz” dedi.

#5
Foto - Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Doğal olduğu için gün kurusuna rağbetin daha fazla olduğunu belirten pazar esnafından Mehmet Atlı, “Bu yıl sarı kayısı ve gün kurusu kayısımız fiyatlardaki artışa rağmen talep görüyor. Gün kurusu ve sarı kayısı fiyat bantları hemen hemen aynı, 100-150 TL bandında satış yapıyoruz. Fakat gün kurusu kayısıya olan talep, sarı kayısıya göre daha fazla. Gün kurusu doğal ve organik olduğu için mideye, bağırsağa, karaciğer, kalbe daha faydalı olduğu için vatandaş sağlıktan dolayı tercih ediyor” diye konuştu.

#6
Foto - Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Doğal kayısıya talebin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden bir başka kayısı esnafı Muhammet Sarıkaya, “Gün kurusu doğal haliyle satışa sunuluyor. Piyasada siyah kayısı yoğunlukta çünkü sarı kayısı birkaç işlemden geçiyor. Siyah kayısı çok fazla işlem görmüyor, o yüzden iç piyasada çok tüketiliyor. Dış piyasada sarı kayısı tercih ediliyor, kükürtlü ve daha uzun ömürlü olduğu için. Kayısıda her yerin aroması farklı, 100-150 TL bandında satışa sunuyoruz. Fiyat yüksek olmasına rağmen talepler geçen seneye göre biraz daha arttı. Doğal, işlem görmeyen mala talep çok fazla ve insanlar daha bilinçli tüketiyor. Şu an için piyasa iyi hareketlilik var. İlerleyen zamanlarda daha da hareketli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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