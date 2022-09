Fiyatı 2 kat arttı ama nafile! Kapış kapış gidiyor

Doğal kayısıya talebin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden bir başka kayısı esnafı Muhammet Sarıkaya, “Gün kurusu doğal haliyle satışa sunuluyor. Piyasada siyah kayısı yoğunlukta çünkü sarı kayısı birkaç işlemden geçiyor. Siyah kayısı çok fazla işlem görmüyor, o yüzden iç piyasada çok tüketiliyor. Dış piyasada sarı kayısı tercih ediliyor, kükürtlü ve daha uzun ömürlü olduğu için. Kayısıda her yerin aroması farklı, 100-150 TL bandında satışa sunuyoruz. Fiyat yüksek olmasına rağmen talepler geçen seneye göre biraz daha arttı. Doğal, işlem görmeyen mala talep çok fazla ve insanlar daha bilinçli tüketiyor. Şu an için piyasa iyi hareketlilik var. İlerleyen zamanlarda daha da hareketli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.