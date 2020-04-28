Fitre ile fidye karıştırılmakta. Fidye kişiyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak anlamındadır. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek bedeli veya bunun ücretidir. Bu da" Fıtır sadakası" İle aynı miktarı ifade eder. Bu asgari ölçüdür isteyen Fitreyi de, fıtır sadakatini da daha fazla ödeye bilir. Bu daha güzeldir. Peki fitre verirken kimin fitresi olduğunu söylemek gerekir mi? Fitre kimlere verilmez? Fitre ve fidye kimlere verilir?