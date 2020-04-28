2020-04-28 10:06:29 Fitre verirken kimin fitresi olduğunu söylemek gerekir mi?
Fitre verirken kimin adına fitre verdiğini söylemek gerekir mi? Fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir sonucu olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanların, belli şartları taşıyan fakir kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Peki fitre verirken kimin fitresi olduğunu söylemek gerekir mi? Fitre kimlere verilmez? Fitre ve fidye kimlere verilir?