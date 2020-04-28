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Ramazan
7
Fitre verirken kimin fitresi olduğunu söylemek gerekir mi?

2020-04-28 10:06:29
Fitre verirken kimin fitresi olduğunu söylemek gerekir mi?

Fitre verirken kimin adına fitre verdiğini söylemek gerekir mi? Fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir sonucu olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanların, belli şartları taşıyan fakir kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Peki fitre verirken kimin fitresi olduğunu söylemek gerekir mi? Fitre kimlere verilmez? Fitre ve fidye kimlere verilir?

#1
Foto - Fitre ile fidye karıştırılmakta. Fidye kişiyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak anlamındadır. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek bedeli veya bunun ücretidir. Bu da

Fitre ile fidye karıştırılmakta. Fidye kişiyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak anlamındadır. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek bedeli veya bunun ücretidir. Bu da" Fıtır sadakası" İle aynı miktarı ifade eder. Bu asgari ölçüdür isteyen Fitreyi de, fıtır sadakatini da daha fazla ödeye bilir. Bu daha güzeldir. Peki fitre verirken kimin fitresi olduğunu söylemek gerekir mi? Fitre kimlere verilmez? Fitre ve fidye kimlere verilir?

#2
Foto - Fitre ve zekat verirken niyet etmek şarttır verilen kişiye kimin zekatı fitresi diye belirtmeniz gerekmez. Fakat kendisi adına fitre verdiğiniz kişilerin fitresini vermeye niyet etmesi gerekir. Aileniz ve abinizin ailesi fitreye niyet edip fitre bedelini size verdiyse ve fakire ulaştırmanız için sizi vekil tayin etti ise fitre verilmiş olur.

Fitre ve zekat verirken niyet etmek şarttır verilen kişiye kimin zekatı fitresi diye belirtmeniz gerekmez. Fakat kendisi adına fitre verdiğiniz kişilerin fitresini vermeye niyet etmesi gerekir. Aileniz ve abinizin ailesi fitreye niyet edip fitre bedelini size verdiyse ve fakire ulaştırmanız için sizi vekil tayin etti ise fitre verilmiş olur.

#3
Foto - Verdiğiniz kişiye fitre vermeden önce niyet etmelisiniz ya da verirken bu fitre diye belirttiyseniz yine niyet etmiş sayılırsınız. Kimlerin fitresi olduğunu tek tek belirtmeniz gerekmez.

Verdiğiniz kişiye fitre vermeden önce niyet etmelisiniz ya da verirken bu fitre diye belirttiyseniz yine niyet etmiş sayılırsınız. Kimlerin fitresi olduğunu tek tek belirtmeniz gerekmez.

#4
Foto - Fitre kime verilmez?

Fitre kime verilmez?

#5
Foto - Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez: a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara, b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, c) Eşine, d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228). Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez: a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara, b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, c) Eşine, d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228). Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

#6
Foto - Fitre ve fidye kimlere verilir? Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Fitre ve fidye kimlere verilir? Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

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