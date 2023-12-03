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Yaşam
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Fırtınada deniz yüzeyine çıkanlar şoke etti!

2023-12-03 19:50:46
Fırtınada deniz yüzeyine çıkanlar şoke etti!

Sinop’ta fırtınalı havada çöpler dalgalarla kıyıya vurdu.

#1
Foto - Fırtınada deniz yüzeyine çıkanlar şoke etti!

Sinop’ta deniz kirliliği görenleri üzdü. Sinop Tersane mevkiindeki Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'na bu sabah gezmeye gelen vatandaşlar, denizin kirliliği karşısında büyük bir şok yaşadı.

#2
Foto - Fırtınada deniz yüzeyine çıkanlar şoke etti!

Deniz yüzeyinde bulunan köpük kasalar, plastik balıkçı kasaları, pet ve cam şişeler, cips poşetleri çevre kirliliğini gün yüzüne çıkardı.

#3
Foto - Fırtınada deniz yüzeyine çıkanlar şoke etti!

Bir vatandaş, deniz kirliliğinin Sinop’u turizm açısından kötü etkileyeceğini belirtti.

#4
Foto - Fırtınada deniz yüzeyine çıkanlar şoke etti!

Kirlilik karşısında üzüldüğünü ifade eden vatandaş, deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

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