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Aktüel
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Fırtına tekneleri batırdı!

2023-11-18 20:20:03
Fırtına tekneleri batırdı!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle rıhtımda balıkçı tekneleri battı, bir ağaç devrildi.

#1
Foto - Fırtına tekneleri batırdı!

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Batı ve Güneybatı istikametinden esen şiddetli rüzgar ve yağış Ayvalık’ı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Fırtına tekneleri batırdı!

Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü.

#3
Foto - Fırtına tekneleri batırdı!

Marina önü, Cumhuriyet Meydanı ve Aliçetinkaya Mahallesi’nde kıyıya bağlı teknelerin battığı fırtına sırasında Lale Adası’nda da bir ağacın yıkıldığı öğrenildi. Ayvalık Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yıkılan ağacın kalıntıları temizlendi.

#4
Foto - Fırtına tekneleri batırdı!

Parçalanan teknelerin sahipleri, ekmek teknelerinin ellerinden yok olup gitmesinin derin üzüntüsünü yaşarken, Ayvalık’a halen daha balıkçı barınağı yapılmamasına da tepki gösterdiler.

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