Fırtına, Draguş'un golüyle turladı

BAKANLAR URALOĞLU VE MEMİŞOĞLU TRİBÜNDE Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Bakan Uraloğlu, karşılaşma öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇTA Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu da memleketi Trabzon'a gelerek, karşılaşmayı izledi. Daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu Trabzonspor'un karşılaşmasını TFF Başkanı olarak izleyen Hacıosmanoğlu'na bordo mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.