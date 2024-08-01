Fırtına, Draguş'un golüyle turladı

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk eden Trabzonspor, 2-0'lık üstünlük sağladığı ilk maçın 11'ine göre 2 değişiklikle müsabakaya başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın 11'inden yedek başlattığı Bardhi ile Umut Güneş'in yerine ilk maçta sonradan oyuna girerek takımının 2'nci golünü atan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'ya ilk 11'de görev verdi. Ruzomberok maçında, sağ bekte ilk kez bordo mavili formayı giyen Ozan Tufan, yeni transferlerden Malheiro sağ bekte yer alınca, orta alanda görev yaptı. Trabzonspor'da ilk maçta sakatlanan Borna Barisic, lisansı geç çıkarılan Savic, yeni transfer Okay Yokuşlu ile Hüseyin Türkmen ise kadroda yer almadı.