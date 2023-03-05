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Hayat-Aktüel
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Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

2023-03-05 19:40:01
Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına restoranların tentelerini ve çatılarını uçurdu, camlarını kırdı.

#1
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

Kırılan camlar ve uçan tenteler birkaç kişiyi hafif şekilde yaraladı.

#2
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

Aralıklarla yağmurun yağdığı Bodrum’da saat 15.00 sıralarında kısa süreli fırtına yaşandı.

#3
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

Güneybatı yönünden gelen yağış ve fırtına etkili oldu.

#4
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

Yağış, bazı bölgelere dolu şeklinde düştü.

#5
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

İlçede ağaçların dalları kırıldı.

#6
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

Gümüşlük sahilinde ise restoranların tentelerini ve çatılarını uçurdu, camlarını kırdı.

#7
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

Olayda birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

#8
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

O anları görüntüleyen Gümüşlük sakinlerinden Avukat Göray Karadut, şu ifadeleri kullandı:

#9
Foto - Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

“Hava aniden karardı ve kümülonimbus adlı koyu renkteki bulutlar gümüşlüğün üstünü kapladı. Bu bulutlar 2-3 dakika süren ani sağanaklar yapar. Bu yüzden iskeleye çıkarak nereyi vuracak diye beklediğimde görüntüyü yakaladım. Nihayet bu sağanak rüzgar ve yağış 2 dakika sürdü ve geçti. Şu anda Gümüşlük güneşli. Restoranlarda bir kaç kişi küçük sıyrıklarla atlattı bu fırtınayı. Geçmiş olsun köyüm. Bu sağanakları önceden tahmin etmek mümkün değil. Aniden oluşuyorlar."

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