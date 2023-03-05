Fırtına çatıları uçurdu, camları kırdı

“Hava aniden karardı ve kümülonimbus adlı koyu renkteki bulutlar gümüşlüğün üstünü kapladı. Bu bulutlar 2-3 dakika süren ani sağanaklar yapar. Bu yüzden iskeleye çıkarak nereyi vuracak diye beklediğimde görüntüyü yakaladım. Nihayet bu sağanak rüzgar ve yağış 2 dakika sürdü ve geçti. Şu anda Gümüşlük güneşli. Restoranlarda bir kaç kişi küçük sıyrıklarla atlattı bu fırtınayı. Geçmiş olsun köyüm. Bu sağanakları önceden tahmin etmek mümkün değil. Aniden oluşuyorlar."