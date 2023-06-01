'Fırat’ın gerdanlığı' göz dolduruyor

Erzurum’dan geldiğini ve yolun önceki halini bildiğini dile getiren sürücülerden Mehmet Karaoğlu, ''Bu yolda ilk defa 2019 yılında öğrencilik yıllarımda geçmiştim. Burada dinlenme tesisi ve lokantalar vardı hala var. Özellikle bu bölgede dikkatimizi çeken şey ise 2-3 tane kazaya denk gelmiştik. Hem Erzurum’dan gelirken hem de Malatya’dan dönerken şahit olduk. Allah, devletimize zeval vermesin. Son 2-3 senedir yollarımız mükemmel. Güzel bir seyahat gerçekleştiriyoruz, çok da memnunuz. En azından ölümlü, yaralanmalı, maddi hasarlı kazaların önüne geçildi” dedi.