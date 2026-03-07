  • İSTANBUL
İran tüm dünyaya ilan etti: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurduk
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran tüm dünyaya ilan etti: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurduk

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

Foto - İran tüm dünyaya ilan etti: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, İran Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı ve trafiğe kapalı olduğu yönündeki tekrarlanan uyarılarını dikkate almaksızın Boğaz'dan geçmeye çalışan "Prima" adlı bir petrol tankeri İHA tarafından vuruldu.

Foto - İran tüm dünyaya ilan etti: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurduk

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere dair şunları söylemişti:

Foto - İran tüm dünyaya ilan etti: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurduk

"Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar.

Foto - İran tüm dünyaya ilan etti: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurduk

Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler."

Yakup

Eh yani İran İlk defa böyle güzel bir şey yapacak.
