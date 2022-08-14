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Türkiye
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Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

2022-08-14 12:02:19
Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

Sinop'taki olay, saat 13.00 sıralarında Kabalı köyü Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi.

#1
Foto - Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

Tarladan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar toprak ve sopayla alevlerin önünü keserek ilerlemesini engelledi. 112’ye bildirilen olay sonrası Orman İşletme Müdürlüğü ve Sinop Belediyesi itfaiyesi soğutma çalışmaları yaptı.

#2
Foto - Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

Yaklaşık 8 dönüm tarlada anız yangını meydana geldi.

#3
Foto - Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

Köyde bulunan Tülay Toy, bir patlama sesi duyduğunu, sonradan dışarı çıktığında duman kokusu aldığını belirterek, “Kahvaltı yaparken bir patlama sesi çıktı ama biz bakmadık.

#4
Foto - Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

Aradan bir yarım saat kadar zaman geçti, dışarıda otururken kokular gelmeye başladı. Bir de uçuşan otlar vardı, herhalde yangın var dedim.

#5
Foto - Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

Geldim baktım, tarla olduğu gibi yanmaya başladı. Toprakla sopayı karıştırarak önlemini aldım ama burası bayağı alevlendi, yukarı doğru çıktı. İtfaiyeyi çağırdık” diye konuştu.

#6
Foto - Film gibi olay! El kadar karga köyü yok ediyordu

Tarla incelendiğinde içerisinde bulunan 154 bin volt enerji barındıran yüksek gerilim hattının hemen altında yanmış bir karga tespit edildi. Gelen patlama sesine karganın sebep olduğu, çıkan kıvılcımın da tarlaya sıçrayarak yangını başlattığı anlaşıldı. Yüksek enerjiye maruz kalan karga ise kömüre döndü.

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